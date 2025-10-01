تعاون بين جامعة خليفة و"دوكاب" لتطوير بحوث وتطبيقات المواد ثنائية الأبعاد

أبوظبي في الأول من أكتوبر / وام / أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومجموعة دوكاب، إحدى الشركات المتخصصة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة في الدولة، عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية للنهوض بالبحوث والتطبيقات الصناعية لمواد النانو ثنائية الأبعاد، وذلك بدعم من صندوق البحوث والتطوير التابع لـ “القابضة - ADQ” .

ويمهد هذا التعاون لتنفيذ سلسلة من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال التصنيع المتقدم والابتكار الصناعي.

وتركز المبادرة الأولى في إطار هذه الشراكة على تطوير الجيل القادم من حلول الكابلات المقاومة للاشتعال من خلال دمج مواد النانو مثل الغرافين ونتريد البورون السداسي في مركبات البوليمر الحديثة.

ويمثل هذا المشروع نقطة انطلاق للتعاون طويل الأمد بين جامعة خليفة ومجموعة دوكاب والذي سيتوسع في أنشطة البحوث والتطوير مستقبلًا بما يتماشى مع استثمار سوق أبوظبي للأوراق المالية في الابتكار والتكنولوجيات الناشئة لتقديم حلول صناعية جديدة.

وقع الاتفاقية البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وتشارلز إدوارد ملاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في مجموعة دوكاب.

وقال البروفيسور بيان شريف، إن الشراكة مع مجموعة دوكاب تعكس مهمة الجامعة المتمثلة في إحداث أثر مهم من خلال البحوث المتقدمة، مع رعاية الجيل القادم من المبتكرين

وأكد أن هذه الشراكة، تسهم بالتعاون مع أعضاء الهيئة الأكاديمية من ألمع العقول من كافة أنحاء العالم في جامعة خليفة، في إشراك طلبة الجامعة وتمكينهم من الحصول على الخبرة العملية في التصدّي للتحديات الصناعية في العالم الحقيقي، خاصةً فيما يتعلّق بتطوير البحوث والتطبيقات الصناعية للمواد ثنائية الأبعاد ومجال السلامة من الحرائق، إضافةً لذلك، سنواصل معًا وتماشيًا مع رؤية "القابضة"، تعزيز القدرات الوطنية ودفع عجلة التحوّل الصناعي في دولة الإمارات.

من جهته، قال تشارلز إدوارد ميلاغوي، إن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في رحلة دوكاب لدعم التكنولوجيات المتقدمة التي تضع معايير جديدة في السلامة والموثوقية والأداء في المجالات والتطبيقات الهامة لكابلات نقل الطاقة، حيث نسهم من خلال العمل مع جامعة خليفة وتحت مظلة التزام أبوظبي بالابتكار، في تعزيز قدراتنا في مجال البحوث والتطوير للحفاظ على صدارة دولة الإمارات في مجال التقدم الصناعي.

ويقود الفريقَ البحثي بجامعة خليفة، الدكتور يارجان عبد الصمد، الأستاذ المساعد في هندسة الطيران والفضاء، بالتعاون مع البروفيسورة كيرياكي بوليكرونوبولو، مديرة مركز التحفيز في جامعة خليفة والأستاذة في الهندسة الميكانيكية والنووية، والدكتور عماد برسوم، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية والنووية، بدعم من باحثي الدكتوراه وطلبة الدكتوراه، الذين سيعملون عن كثب مع مهندسي مجموعة دوكاب.