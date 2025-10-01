غرفة تجارة دبي تطلق فعاليات مبادرة "الاستدامة 365"

دبي في الأول من أكتوبر /وام/ أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم، عن تنظيم فعاليات مبادرة"الاستدامة 365" خلال الفترة من 6 إلى 30 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف تعزيز تبني القطاع الخاص لممارسات الأعمال المسؤولة ودعم المبادرات الهادفة لدعم الاستدامة في كافة القطاعات.

وتشكل مبادرة "الاستدامة 365" الهوية الجديدة لفعاليات "أسبوع الاستدامة"، وذلك احتفاءً بمرور عشر سنوات على إطلاقها عام 2015 من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، بما يجسّد التزام الغرفة بدعم مجتمع الأعمال على تبني الاستدامة كنهج للعمل المؤسسي على امتداد 365 يوما على مدار العام.

وتنطلق المبادرة هذا العام تحت شعار:"العمل الهادف: تمكين المجتمعات عبر ممارسات الأعمال المسؤولة"، ويتضمن برنامجها تنظيم سلسلة من الفعاليات والتي تشمل إتاحة فرص تدريبية تزود مجتمع الأعمال بالأدوات العملية والمعرفة اللازمة لتطبيق ممارسات الاستدامة بشكل فعّال.

وقالت مها القرقاوي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن إطلاق مبادرة "الاستدامة 365" يشكل محطة محورية في هذه المسيرة، فهو ليس مجرد تغيير في المسمى وتوسيع مدة الفعاليات، بل يجسد قناعة راسخة بأن المسؤولية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من ثقافة العمل، ودافعاً مستمراً نحو التغيير الإيجابي في خدمة المجتمع.

ومنذ انطلاقتها في العام 2015، شكّلت فعاليات أسبوع الاستدامة التي تنظمها غرفة تجارة دبي بشكل سنوي، منصة أساسية للحوار والعمل المشترك في مجال الاستدامة، حيث شاركت أكثر من 720 شركة في أنشطتها على مدار السنوات الماضية.

ويستهل البرنامج فعالياته بـ "منتدى مسؤولية الأعمال"، وفعالية "طاولة نقاش مستديرة حول الأعمال الهادفة نحو نموذج جديد يتجاوز الأساليب التقليدية" ، إضافة إلى تنظيم “المنتدى العالمي للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية”.

وخلال هذا الشهر، ستُقدِّم "أكاديمية مسؤولية الأعمال" التي طورها مركز أخلاقيات الأعمال سلسلة من الجلسات الافتراضية التدريبية بإشراف الخبراء، وتركّز على الاستدامة والممارسات القائمة على الأهداف والقيم.