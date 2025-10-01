" الإمارات للفضاء" تقود مع شركائها الاجتماع السنوي لاتفاقيات "أرتميس" في أستراليا

دبي في الأول من أكتوبر / وام / ترأست وكالة الإمارات للفضاء، بالشراكة مع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» ووكالة الفضاء الأسترالية، الاجتماع السنوي لمسؤولي اتفاقيات «أرتميس»، الذي شكل محطة محورية لاستعراض نتائج ورشة عمل أبوظبي، ومناقشة آليات تنفيذ بنود الاتفاقيات، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية السادس والسبعين، الذي يعقد في مدينة سيدني الأسترالية خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، « نؤمن في دولة الإمارات بأن اتفاقيات أرتميس تشكل منصة عالمية محورية لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة التحديات الفضائية المستقبلية، وعلى رأسها إدارة الحطام الفضائي وتعزيز الشفافية وتبادل البيانات العلمية».

وأضاف معاليه «أن تنظيم وقيادة دولة الإمارات بالتعاون مع شركائها لهذا الاجتماع الدولي يعكس دورها المحوري في توجيه مسار التعاون الفضائي العالمي، حيث تتولى الدولة بفضل رؤيتها الإستراتيجية وخبرتها المتراكمة تنسيق الجهود بين القوى الفضائية الكبرى وتوحيد رؤاها نحو مستقبل الاستكشاف الفضائي».

وأكد أن هذا الدور القيادي يجسد مكانة دولة الإمارات المتنامية مركزا عالميا لصناعة الفضاء ومنصة حيوية لصنع القرارات الإستراتيجية التي تشكل مستقبل هذا القطاع الحيوي.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلي الدول الموقعة على الاتفاقية من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب قادة وكالات الفضاء العالمية وممثلي الحكومات حول العالم.

وناقش عددا من التوصيات التي تركز على عدم التدخل في أنشطة الفضاء للدول الأخرى، بما يشمل الشفافية في مواعيد الإطلاق المتوقعة، وطبيعة الأنشطة، ومواقع الهبوط، إضافة إلى إدارة الحطام الفضائي، وتعزيز توافق الأنظمة التشغيلية، وإتاحة البيانات العلمية.

من جهته، قال شون دافي، القائم بأعمال مدير وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، في كلمته الافتتاحية، إن مرور خمس سنوات على إطلاق اتفاقيات أرتميس يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون الفضائي العالمي، مشيرا إلى أن الاتفاقيات، التي أطلقتها الولايات المتحدة عام 2020 بمشاركة سبع دول مؤسسة، أصبحت اليوم تضم 56 دولة موقعة، أي ما يقارب 30% من دول العالم، ما يعكس النمو المتسارع للاهتمام الدولي بقطاع الفضاء.

يذكر أن دولة الإمارات، ممثلةً بوكالة الإمارات للفضاء، استضافت ورشة عمل حول اتفاقيات «أرتميس»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) مايو 2025، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة من أصل 56 دولة موقعة على الاتفاق.

وتعكس هذه الخطوة التزامهم المشترك بدعم استكشاف الفضاء بطريقة سلمية وشفافة ومستدامة.

وركزت الورشة على محاور أساسية مثل عدم التدخل، وتسجيل الأجسام الفضائية، والإبلاغ عنها خارج مدار الأرض، وذلك في إطار التزامها المستمر بدعم الجهود الدولية، وتعزيز بيئة تعاون تُسهم في ازدهار قطاع الفضاء العالمي.