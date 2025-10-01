"دبي الرقمية "تستكمل جاهزيتها للمشاركة في جيتكس جلوبال 2025

دبي في الأول من أكتوبر /وام/ أعلنت دبي الرقمية عن جاهزيتها الكاملة لمشاركة حكومة دبي في معرض جيتكس جلوبال 2025، الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي، من 13 حتى 16 من أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة واسعة من أبرز الجهات الحكومية والخاصة، وذلك عبر جناح متكامل يبرز أحدث المشاريع والخدمات والمبادرات التي تجسد مسيرة التحول الرقمي وتعكس المكانة المتنامية لدبي كعاصمة عالمية للرقمنة والابتكار.

ويضم الجناح هذا العام خمسين جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة تشمل شركاء التحول الرقمي إضافة إلى منطقة متخصصة للفعاليات الإعلامية واستضافة الشركاء وتوقيع الاتفاقيات، حيث سيتم الإعلان عن مبادرات ومشاريع رقمية نوعية إلى جانب لقاءات رفيعة المستوى تجمع ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص مع شركاء دوليين لبحث فرص التعاون المستقبلية وتسخير التقنيات في تعزيز جودة الحياة الرقمية.

وتبرز مشاركة دبي الرقمية وشركائها في المعرض التقدم الكبير الذي حققته الإمارة في مسار التحول الرقمي وإطلاق مبادرات ذكية تسهل حياة الناس وترسخ مكانة دبي كمدينة عالمية للابتكار، حيث من المتوقع أن تشهد دورة هذا العام توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع شركات محلية ودولية رائدة بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية الإمارة.

وأكد سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية، أن انعقاد جيتكس جلوبال هذا العام يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات جذرية في توظيف التكنولوجيا.

وقال إن المعرض يجدد التأكيد على مكانة دبي كعاصمة للفعاليات التي تصوغ الحاضر وتصنع المستقبل ومدينة يتحدث فيها الجميع بلغة الفكر والابتكار، مشيراً إلى أن جناح حكومة دبي سيمنح الزوار تجربة نوعية وإطلالة معرفية على أحدث ما يحمله المستقبل الرقم.