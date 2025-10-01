نادي الإمارات العلمي يشارك في فعاليات الملتقى العلمي العالمي

دبي في الأول من أكتوبر /وام/ يشارك نادي الإمارات العلمي في فعاليات الملتقى العلمي العالمي، الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني، من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من ألف طالب وطالبة من 50 دولة، حيث يمثل الحدث منصة عالمية لتبادل الخبرات واستعراض المشاريع المبتكرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.

ويضم وفد النادي المشارك 11 طالبا وطالبة قدموا مجموعة من المشاريع النوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطاقة المتجددة والاستدامة والحلول الصحية الذكية ومن أبرزها مشروع توربينات الرياح العمودية للطرق السريعة مع الألواح الشمسية المدمجة للطالب حمدان رحمه ومشروع فحص أمن المطارات بتقنية تكبير الحركة للطالب علي اللوغاني، إضافة إلى مشروع حاضنة ذكية لحديثي الولادة للطالبتين صفية المرزوقي وآمنة السويدي ومشروع نظام مراقبة صحي متقدم لعمال الأحواض الجافة للطالبة عوشة الحارثي.

وأكد بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، أن المشاركة تمثل إضافة نوعية لمسيرة الإمارات الثقافية والعلمية حيث يلتقي الإبداع العلمي بالبعد الثقافي والحضاري، فيما أوضح الدكتور عيسى البستكي رئيس نادي الإمارات العلمي، أن مشاركة الطلبة تعكس حرص الدولة على الاستثمار في الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية وصناع المستقبل مشيدا بدعم مجموعة إيدج لرعاية مشاركة النادي في هذا الحدث الدولي.