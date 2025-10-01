"الإمارات لرعاية وبر الوالدين" تنظم ملتقى "سعادتهم بر"

رأس الخيمة في الأول من أكتوبر / وام / نظمت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين – فرع رأس الخيمة بالتعاون مع مركز سعادة المتعاملين وعدد من الجهات المحلية ملتقى “سعادتهم بر” بمناسبة اليوم العالمي للمسنين وذلك بتوجيهات من معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الرئيس الفخري للجمعية.

حضر الملتقى، سعادة سالم راشد المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي ومحمد عيسى الموسى مدير المشاريع بوزارة تمكين المجتمع، ونادية صالح النعيمي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيسة الهيئة الإدارية لفرع رأس الخيمة إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات في رأس الخيمة.

وتضمن الملتقى تقديم أربع أوراق عمل تناولت دور الجمعيات في دعم كبار المواطنين .

كما شمل الملتقى عرضا مسرحيا بعنوان “سعادتهم بر” وفقرة ترحيبية لطلبة مجمع زايد التعليمي وسوقا خيريا لمنتجات المنتسبات وفحوصات طبية للحضور إلى جانب فعاليات ومسابقات متنوعة.

وقال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون “ إن تكريم ورعاية كبار المواطنين واجب ديني ووطني، فهم الآباء المؤسسون الذين بذلوا العطاء وضحوا لأجل أبنائهم ووطنهم، ومن واجبنا أن نرد لهم الجميل ونحرص على توفير الرعاية الكاملة لهم بما يضمن سعادتهم وراحة بالهم”.

من جهته أثنى سعادة أحمد سالم سودين، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين على فعاليات الملتقى، مؤكدا التزام الجمعية بمواصلة دعم كبار المواطنين.