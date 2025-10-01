"أبوظبي للغة العربية" يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام / يشارك مركز أبوظبي للغة العربية، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، في حرم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بالعاصمة السعودية الرياض، من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الرياض تقرأ"، بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر ووكالة محلية ودولية، وأكثر من 25 دولة.

ويسعى المركز من خلال مشاركته في الحدث، لاستقطاب المكتبات والوكلاء ودور النشر وروّاد الصناعات الإبداعية، واستكشاف تجارب جديدة يمكن الاستفادة منها وتطويرها.

ويولي المركز اهتماماً خاصاً بإبراز مبادراته الرائدة، وفعالياته الكبرى من معارض الكتاب، إلى الجوائز الأدبية، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريعه الثقافية النوعية، ويعرض المركز نحو 590 عنواناً من إصدار مشاريع «إصدارات»، و«كلمة»، وسلسلة «البصائر» للبحوث والدراسات.

وتنسجم مشاركته مع رؤيته الإستراتيجية الطموحة لدعم اللغة العربية، وتكريس حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية، لضمان تحقيق التواصل الثقافي الدولي، وتعزيز التعاون والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتكريساً للدور المهم الذي تقوده الثقافة في استمرار الحوار، والتقارب بين الشعوب.

وقال سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، " تعكس مشاركة المركز في المعرض لهذا العام التزامه بالحضور والتفاعل مع الأحداث الثقافية التي تقام على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتعريف بمشاريعه وإصداراته، ما يعكس أهدافه الإستراتيجية، وسعيه الدائم لتعزيز مكانة اللغة العربية، تماشياً مع الدور المحوري الذي تقوم به إمارة أبوظبي، في تدعيم جسور التلاقي الثقافي والحضاري بين جميع الثقافات".

وأضاف، "المعرض فرصة كبيرة لتأكيد التعاون القائم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والذي يصب في صون اللغة العربية، وتفعيل مشاركة البلدين في فعاليات متبادلة لتحقيق هذا الهدف، خاصة أنه يُعدّ من الملتقيات الثقافية المهمة في المنطقة؛ إذ تمكن، وعلى امتداد أكثر من أربعة عقود من أن يستقطب أبرز دور النشر العربية والعالمية، ويقدّم لزواره مجموعة واسعة من الإصدارات، وفعاليات مصاحبة، من برامج حوارية، وأمسيات شعرية، وحفلات موسيقية، وأنشطة تغطي مجالات عدة.

ويعد المعرض، منصة ثقافية كبرى، تضم صناع الأدب والنشر والترجمة من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز صناعة النشر، ودعم حركة الترجمة، وتأكيد دور الكتاب في تشكيل ثقافة الإنسان.