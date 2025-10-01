الإمارات تتضامن مع الفلبين وتعزّي في ضحايا الزلزال

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام/ أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الفلبين الصديقة في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأحدث أضرار جسيمة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا وللحكومة الفلبينية وشعب الفلبين الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.