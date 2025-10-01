سلطان بن أحمد القاسمي يشهد جلسة مناقشة إستراتيجية مجلس القضاء بالشارقة

الشارقة في الأول من أكتوبر / وام / شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم، الجلسة التي نظمها مجلس القضاء بإمارة الشارقة لمناقشة الخطة الإستراتيجية 2026- 2028 وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

ناقشت الجلسة عدداً من أبرز المحاور الأساسية للخطة الإستراتيجية التي تستند على الموجهات العامة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي يحرص سموه على ترسيخها على مستويات العدالة والأمن والأسرة والمجتمع وغيرها من المكونات التي تعمل على استقرار المجتمع وأفراده ضمن بيئة آمنة وعادلة، بالإضافة إلى دراسة تجارب عدد من الدول وأنظمتها القضائية العالمية والخطط المحلية الدولة.

وناقش الحضور الموجهات العامة للخطة الإستراتيجية والتي شملت الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية بالإضافة إلى أبرز المحاور التي ترتكز عليها الإستراتيجية المقترحة. وتركزت النقاشات حول أفضل السبل والوسائل التي تمكن الجهات القضائية من تحقيق النتائج المنشودة بما يسهم في بناء منظومة قضائية رائدة تضمن ترسيخ سيادة القانون.

وتضمنت الخطة الاستراتيجية عدداً من المحاور الرئيسة والمساندة التي تشمل تعزيز استقلالية القضاء والالتزام بقيم النزاهة والمصداقية والحيادية، وبناء القدرات وتطوير المنظومة القضائية وغيرها، إلى جانب مناقشة عدد من محركات التغيير الأساسية التي تعمل على تعزيز الثقة في النظام القضائي والعدالة، وتقديم تجارب خدمية رقمية سهلة للمتعاملين، وتكامل المنظومة العدلية والكفاءة والحوكمة في عمل الجهات القانونية والعدلية والقضائية.

كما تم مناقشة عدد من المحاور الداعمة والمساندة والتي شملت الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في العمل القضائي، والتميز والريادة العالمية، والجاهزية وتحليل البيانات، وبناء قدرات الكوادر البشرية المواطنة، وجودة بيئة العمل ومؤشرات التنافسية العالمية، والابتكار والمرونة والمؤسسية واستشراف المستقبل.