"ويتيكس" 2025 يعزز تنافسية المركبات الصديقة للبيئة

دبي في الأول من أكتوبر/وام/ بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

وانسجاماً مع استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 وتزايد الاهتمام بمستقبل التنقل الأخضر، يواكب "ويتيكس" 2025 الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية واللوجستيات الخاصة بالتنقل المستدام، وارتفاع عدد الشركات المحلية والعالمية المشاركة، المتخصصة في تقنيات النقل الأخضر الفردي والجماعي، البري والجوي والبحري. ومن خلال منطقة التنقل الأخضر، يركز "ويتيكس" على استثمار أحدث ابتكارات الهيدروجين والوقود منخفض الكربون أو الخالي من الكربون وآخر مستجدات الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول مبتكرة تسهم في تحفيز اقتناء المركبات الكهربائية وتطوير البنى التحتية والمشاريع ومحطات الشحن.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، "انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وعلى ضوء توسع سوق المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، يزيد "ويتيكس" سنوياً من مساهمته في تعزيز التنافسية بين الشركات المتخصصة في هذا القطاع، وحظوظه التنافسية مع قطاع النقل التقليدي، باستقطابه أحدث التقنيات والتجارب والخبرات التي تؤثر بشكل كبير على خفض تكاليف المركبات الكهربائية والبطاريات، وتحسين أدائها ورفع كفاءة الطاقة والموارد. ويسعدنا ازدياد مبادرات القطاعين الحكومي والخاص المتعلقة بالتنقل المستدام، وارتفاع مستوى الوعي بين المستهلكين حول أهمية المساهمة في خفض الانبعاثات والفوائد البيئية للمركبات الكهربائية، وإقبالهم المتزايد على استخدام المركبات الكهربائية والهجينة".

وأشار معالي الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لبناء بنية تحتية عالمية رائدة تعزز استخدام التنقل الأخضر والمستدام، وتسهم في تحقيق أهداف دبي الاستراتيجية المتعلقة بالاستدامة وجودة الهواء وخفض الانبعاثات.

وقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم العام 2024 بزيادة حوالي 14% عن العام 2023، بحسب دراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية " برايس ووترهاوس كوبرز." وشهد سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات خلال العام 2024 تطوراً كبيراً من حيث المبيعات، إذ دخل على خط المنافسة شركات جديدة نجحت في حجز مكان لها على خريطة المبيعات. وقد استطاعت هذه الشركات أن تتفوق عالمياً وتزاحم عمالقة القطاع في السوق المحلي. ووفق بيانات موقع «فوكاس تو موف»، وتقارير أخرى، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في دولة الإمارات بنسبة قياسية وصلت إلى 260% خلال العام 2024، بعد أن شهد سوق بيع المركبات الجديدة ازدهاراً للعام الخامس على التوالي. إلى جانب ذلك، انخفضت تكلفة بطاريات الليثيوم بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، ما ساهم في خفض أسعار السيارات الكهربائية.

يستعرض "ويتيكس" الحلول المتطورة التي تقدمها الشركات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع التنقل المستدام، وتسريع تصنيع المركبات الكهربائية، وتعزيز سلامتها، وإيجاد مركبات صديقة للبيئة أكثر ذكاءً وتفاعلية وكفاءة في استهلاك الموارد، وإحداث تغييرات جذرية إيجابية في هذا القطاع الواعد.

وتستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي خلال "ويتيكس" 2025 مبادرتها "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية والتي تتضمن بنية تحتية متطورة تضم أكثر من 1,500 نقطة شحن للمركبات الكهربائية، منها محطات طورتها الهيئة ضمن مبادرتها الشاحن الأخضر، ومحطات طورها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من الهيئة.

وتعاونت الهيئة مع مجموعة إينوك لتوفير محطة اينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي التي تعد حالياً المحطة الوحيدة في المنطقة التي توفر الوقود الهيدروجيني الأخضر والهيدروكربوني (البنزين والديزل) بالإضافة إلى محطات الشحن الكهربائي. وتوفر الهيئة الهيدروجين الأخضر من المحطة التجريبية التي نفذتها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، لاستخدامه كوقود.

وقالت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، "تأتي مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في هذا الحدث السنوي في إطار التزام الهيئة في بناء مستقبل مستدام وفق أحدث الابتكارات والتكنولوجيا، حيث تستعرض عدداً من المبادرات في القاعة الرئيسية من المعرض، ومن ضمنها استراتيجيتها في تحويل خدمات طلب مركبات الأجرة إلى أنماط طلب ذكية عبر التطبيقات الرقمية، وخطة التحوُّل إلى حافلات عديمة الانبعاثات، وإطلاق نظام تصنيف الأساطيل الخضراء. كما تستعرض الهيئة تقريرها السنوي للاستدامة وخارطة الطريق الخاصة باستدامة النقل العام في دبي 2030، واستعراض مستجدات الدورة الرابعة عشر لجائزة دبي للنقل المستدام التي تنظمها الهيئة، بما يعكس رؤيتها في بناء منظومة نقل آمنة وذكية وصديقة للبيئة".

وأضافت العصيمي أن الهيئة ستعرض كذلك في منصتها بالمنطقة الخضراء من المعرض مجموعة من المبادرات والمشاريع الداعمة للاستدامة في قطاع النقل، التي تسلّط الضوء على استخدام الحافلات الكهربائية ضمن أسطولها وتشغيل تجربة الحافلة المدرسية الكهربائية، إلى جانب استعراض المسارات المخصصة للحافلات لتعزيز كفاءة التنقل الجماعي، ومبادرة تشجيع قطاع توصيل الطلبات على استخدام الدراجات الكهربائية، وعرض مركبات الأجرة الكهربائية التابعة لأسطول شركة تاكسي دبي، بما يدعم توجهات إمارة دبي نحو مستقبل أكثر استدامة، وتوفير فرصة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات مع المشاركين من مختلف الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.

وقال شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش، "نحن مستمرون في المشاركة في معرض "ويتيكس" الذي بات يشكل نافذة رائدة للتواصل مع الجمهور والشركاء المحتملين، حيث نقوم بعرض آخر ما توصلت إليه مرسيدس-بنز في مجال التنقل الكهربائي. إن مشاركتنا في هذه المنصة الرائدة تعتبر ضرورية لتعزيز الوعي واعتماد حلول القيادة المستدامة، بما يدعم رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".

وقال روبرتو كولوتشي، مدير التنقل الكهربائي في مجموعة عبدالواحد الرستماني، "تشكّل مشاركتنا في معرض "ويتيكس" إنجازاً مُمَيَّزاً، إذ إنها تمكننا من استعراض دور "سمارت" في إعادة طرح وتعريف مفهوم السيارات الكهربائية الفاخرة، وذلك من خلال الجمع بين الأداء والابتكار والاستدامة. ومن خلال عرض طرازات سياراتنا الكهربائية، بما فيها تشكيلة سيارات "برابوس" عالية الأداء، فنحن نسعى إلى تأكيد التزام "سمارت" بتوفير تقنيات متطورة مُصممة خصيصاً لسوق دولة الإمارات. فمشاركتنا هذه تتماشى كلياً مع استراتيجية الإمارات لتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، كما أنها تُبرز رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر استدامةً."

وقال فاروق خضر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “تشارجر”، "تشرفنا المشاركة من جديد في معرض "ويتيكس" 2025 لنستعرض "تشارجر"، وهي أول محطات شحن سريع للسيارات الكهربائية عند الطلب في دولة الإمارات. تتمثل مهمتنا في جعل شحن السيارات الكهربائية سلساً وسهل المنال ومتاحاً في أي مكان، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل أنظف وأذكى وأكثر استدامة. رسخت دولة الإمارات مكانتها كدولة رائدة عالمياً في التحول إلى النقل المستدام من خلال مجموعة من المبادرات البارزة. وتعكس الأطر التي وضعتها دولة الإمارات أهدافاً طموحة، كما تخلق بيئة داعمة للابتكار، مما يسمح لشركات مثل "تشارجر" بتقديم حلول تحويلية. هدفنا هو مواصلة هذه الأولويات الوطنية من خلال جعل تبني السيارات الكهربائية أكثر عملية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والمساهمة في تحقيق انخفاض كبير في انبعاثات الكربون".

وأضاف خضر،" انطلاقاً من تصريح المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول في دولة الإمارات، سيتسارع نمو قطاع المركبات الكهربائية في دولة الإمارات من خلال التعاون المفتوح بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع المنافسة الشريفة لدفع عجلة الابتكار وتحسين تجربة المتعاملين. وتتبنى شركة "تشارجر" هذا النهج من خلال العمل مع الجهات الحكومية والتكامل مع شبكات الشحن الوطنية والتنسيق مع الشركاء في مختلف أنحاء القطاع لتوسيع نطاق الوصول إلى خدماتها وتحسين جودة الخدمة المقدمة لسائقي المركبات الكهربائية. وفي إطار رؤيتها المستقبلية، تعمل شركة "تشارجر" على تطوير خططها لإنشاء شبكة من مراكز الشحن الثابتة، ونشر تقنيات محسنة لإدارة الأسطول لدعم الكفاءة التشغيلية وقابلية التوسع. وتمضي الشركة قدماً في توسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع الإمارات، معززةً دورها كمساهم رئيسي في تحول الدولة نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف النقل المستدام".

وقال عبد المعين الصوفي، مدير خط الإنتاج – الشواحن الكهربائية الفنار للكهرباء، "نشارك في معرض "ويتيكس" لعرض منتجات وخدمات الفنار، وإبراز دورنا في دعم مبادرة دولة الإمارات الخضراء وخطة هيئة كهرباء ومياه دبي للتوسع في إنشاء محطات شحن عامة جديدة. تساهم الفنار بشكل فعّال في رسم ملامح مستقبل التنقل المستدام في الشرق الأوسط من خلال تصميم وتصنيع حلول شحن المركبات الكهربائية المتكاملة. وقد طورنا هذه الحلول لتلبية الطلب المتزايد على محطات الشحن الموثوقة وعالية الجودة في مختلف أنحاء المنطقة. ومع النمو السريع في عدد المركبات الكهربائية، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، أصبح توسيع البنية التحتية للشحن أمراً ضرورياً. وقد بادرت الفنار إلى تطوير مجموعة شاملة من المنتجات تبدأ من شواحن المنازل بقدرة 3.7 كيلووات لشحن المركبات أثناء الليل، وصولاً إلى شواحن فائقة السرعة بقدرة 480 كيلووات والمصممة للطرق السريعة والمحطات بين المدن".

وقال راهول سينغ، المدير الإداري لمجموعة تأجير السيارات - الشركة الوطنية لتأجير السيارات، "أصبحت الطاقة النظيفة، والمركبات الكهربائية، والوقود البديل، وأنظمة النقل ذاتية القيادة ركائز أساسية في استراتيجية دولة الإمارات للاستدامة، فيما يشهد التحول نحو المركبات الكهربائية والخالية من الانبعاثات تسارعاً ملحوظاً. ومما يبعث على الفخر أن نرى أبرز المبتكرين العالميين يستكشفون فرصاً جديدة وواعدة في قطاع التنقل الأخضر، الأمر الذي يعكس ثقة دولية في مسيرة البلاد نحو مستقبل مستدام. ويشكل جناح التنقل الأخضر منصة رئيسية لاستعراض أحدث التطورات في مجال النقل المستدام، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة للتحول الأخضر. وتساهم هذه الحلول في تعزيز الثقة بتحقيق الأهداف البيئية الطموحة، ودعم رفاه المجتمع، والمضي قدماً في مسيرة تنويع الاقتصاد. وبفضل السياسات الحكيمة لدولة الإمارات، ومع فعاليات "ويتيكس" والتنقل الأخضر، تواصل الدولة ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة ومعيار يُحتذى به في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. إن تعزيز التنقل الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية لا يُعد مجرد إنجاز مرحلي، بل يمثل خطوة استراتيجية وحاسمة لحماية كوكبنا وصون مستقبل الأجيال القادمة".

وقال كافاليير سلفاتوري سكاليسي، المؤسس والمالك لشركة سي إم إس للاستشارات الإدارية - إحدى شركات JO Corporate Holding، "في شركة سي إم إس للاستشارات الإدارية، التابعة لمجموعة JO Corporate Holding، نكرّس جهودنا لتقديم حلول استراتيجية تمكّن المؤسسات من تحقيق نمو مستدام ونجاح طويل الأمد. فنحن لا نقتصر على تقديم الاستشارات فقط، بل نبتكر مسارات جديدة تربط الشركات بالأهداف العالمية للاستدامة وتعزز من مرونتها وقدرتها على التحول. وباعتبارنا جزءاً من مجموعة JO Corporate Holding، فإننا نُسهم في منظومة متعددة التخصصات تشمل الطاقة، التمويل، التكنولوجيا المبتكرة، الاستشارات القانونية، التدريب، وأخيراً العقارات. ولدينا علاقات وشراكات قوية مع عدد من أشهر وأرقى الشركات في هذا القطاع. هذا التنوع في مجالات التعاون يمنحنا القدرة على ربط الصناعات وتوسيع الفرص ودعم رؤية دبي نحو مستقبل أكثر خضرة وذكاءً. إن مشاركتنا في قاعة التنقل الأخضر لمعرض ويتيكس 2025 تمثل دليلاً على التزامنا الراسخ بالتنمية المستدامة والقيادة المسؤولة".

وقالت بانتيا جلالي، المدير العام ومالك شركة إنفو تك ميدل إيست ذ.م.م، "في "إنفو تك ميدل إيست"، نفخر بمشاركتنا في معرض "ويتيكس" 2025، حيث نستعرض التزامنا ببناء مستقبل مستدام ومبتكر. رسالتنا هي تمكين المدن الذكية والصناعات من خلال حلول متقدمة في بنية شحن المركبات الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة (BESS)، وإنترنت الأشياء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتقنيات الحديثة، والأمن السيبراني. من خلال دمج الذكاء الرقمي مع التنقل الأخضر، نساهم في دفع التحول نحو طاقة أنظف، ونقل أكثر ذكاءً، وكفاءة أعلى. ومن خلال التعاون والابتكار، نقدم حلولاً تدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وتنسجم مع أهداف الاستدامة العالمية. ونؤمن أن التكنولوجيا هي المحرك الأساسي للتقدم، ورؤيتنا تتمثل في بناء منظومة تعمل من خلالها الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والاتصال الآمن معاً لضمان مستقبل مستدام. خلال مشاركتنا في معرض ويتيكس، لا نقدم التكنولوجيا فحسب، بل نصنع مستقبل الاستدامة والابتكار والمرونة".

وتقدم شركة متروبت مجموعة متكاملة من التقنيات والحلول المصممة والمصنّعة في دولة الإمارات لتلبية الاحتياجات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال حسين يار محمدي، الرئيس التنفيذي لشركة متروبت، "نفخر في متروبت بالمشاركة في معرض ويتيكس 2025 حيث نعرض حلولاً تعكس التزامنا برؤية دولة الإمارات للبنية التحتية المستدامة. وقد حرصنا على تصميم محطات شحن السيارات الكهربائية، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات المبردة بالسوائل، ومنصات EMS الذكية بما يتناسب مع منطقة الشرق الأوسط، وهي جاهزة لدعم مسيرة الطاقة النظيفة في المنطقة. ويوفر معرض ويتيكس منصة مثالية لنا للتواصل مع الجهات الحكومية وشركاء القطاع والمبتكرين الذين يقودون التحول نحو التنقل الأخضر".

وقال علي سيميتو - الرئيس التنفيذي لشركة "Ulozi Motors" - شركة تصميم وتصنيع المركبات الكهربائية ذات التكنولوجيا الخضراء ومحطات الشحن، "نشارك للمرة الأولى في معرض "ويتيكس"، ونتطلع لتعريف زوار المعرض بشركتنا "Ulozi Motors" فنحن نهدف إلى دعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، واستراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. فمع مركباتنا المصممة بشكل متفرد والتي تناسب جميع الفئات العمرية، نعدكم بتجربة قيادة استثنائية. نسعى إلى توسيع تنوع منتجاتنا باستمرار وإضافة منتجات عالية الجودة إلى محفظتنا. هدفنا الرئيسي هو ربط عملائنا بابتكارات الحياة المستدامة. فشركتنا تتجاوز الحدود التقليدية في مجتمع اليوم. وتُنتج شركة "Ulozi Motors" سيارات مستقبلية بأعلى جودة، مع وضع المستهلك ومستقبل كوكب الأرض في مقدمة أولوياتنا."

وقال إيلي نعمة، المدير العام لشركة سوايست الإمارات، "نلتزم بإحداث تحوّل في تجربة التنقّل انطلاقًا من المنظور الذي نعتمده ̓سهِّل حياتك‘. ضمن إطارنا في مجموعة إيليت القابضة، نطرح مركبات مبتكرة ومستدامة تلبي تطلعات المستهلك في السوق ونعزز تجربة العملاء في الإمارات. نفتخر بعرض رؤيتنا في معرض "ويتيكس"، انسجاماً مع توجه دبي نحو التنمية المستدامة".

وقال تشي يي شيه، المدير العام لشركة ون رود أوتوموتيف، "نفخر بكوننا من الموزعين القلائل في المنطقة الذين يقدمون مجموعة متكاملة من حلول التنقل - من المركبات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الهجينة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات الكهربائية بالكامل، والسيارات الكهربائية الثورية ذات المدى الموسع. لا يعكس هذا التنوع قوتنا العالمية فحسب، بل يعكس أيضًا تفانينا في تلبية الاحتياجات المتطورة للسائقين في دولة الإمارات. في معرض "ويتيكس" 2025، تقدم (ون رود) طرازين رائدين يجسدان هذه الرؤية: فورثينج V9 PHEV - سيارة متعددة الأغراض هجينة فاخرة قابلة للشحن مصممة - لتوفير الكفاءة والراحة، وفورثينج S7 REEV - سيارة دفع رباعي من الجيل التالي مزودة بتقنية السيارات الكهربائية ذات المدى الموسع، توفر ما يصل إلى 900 كيلومتر من حرية القيادة في العالم الحقيقي -تم اختبارها وإثبات فعاليتها على طرق دولة الإمارات. وتمثل هذه المركبات التوازن المثالي بين الاستدامة والأداء والتصميم المتميز، وتُظهر كيف تقود ونرود أوتوموتيف الابتكار لدعم مستقبل الطاقة النظيفة في دولة الإمارات. في ون رود أوتوموتيف للسيارات، يتجاوز التزامنا برؤية الإمارات للتنقل الأخضر حدود الكلمات، فهو متأصل في كل ما نقوم به".



