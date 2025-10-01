إعادة انتخاب النيادي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لـ"المواي تاي" والمهيري عضوا تنفيذيا

بانكوك في الأول من أكتوبر / وام / أعلن الاتحاد الدولي للمواي تاي، إعادة انتخاب سعادة عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي.

كما أعلن الاتحاد في بيان أصدره اليوم عن انتخاب طارق محمد المهيري المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمواي تاي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمواي تاي.

وصف اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، الخطوة بأنها تجسد الدور الريادي الذي تضطلع به الدولة في تطوير هذه الرياضة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتتويجاً لدعم ورعاية القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين.