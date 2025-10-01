الإمارات تشارك في أسبوع أفريقيا للطاقة

أبوظبي في الأول من أكتوبر / وام / شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في أعمال المؤتمر الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع أفريقيا للطاقة الذي تستضيفه جنوب أفريقيا.

ترأس وفد الدولة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، الذي ألقى كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف تحول الطاقة، مشيراً إلى الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم مسارات الاستدامة العالمية.

كما سلط سعادته الضوء على التحالف العالمي لكفاءة الطاقة الذي أطلقته دولة الإمارات لمضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة إلى أكثر من 4% سنوياً بحلول 2030.

ودعا الدول الأفريقية وشركات الطاقة إلى الانضمام إليه بما يسهم في تبادل الخبرات وتسريع جهود التحول نحو الطاقة النظيفة، وتوحيد الجهود وتسريع وتيرة التقدم العالمي في مجال كفاءة الطاقة، بما يسهم في بناء مستقبل أخضر ومستدام للعالم أجمع.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول:" يعكس هذا التحالف التزام الدولة بوضع كفاءة الطاقة في صدارة أجندة الطاقة والمناخ العالمية".

وعلى هامش المؤتمر، عقد سعادة المهندس شريف العلماء سلسلة اجتماعات ثنائية مع وزير الطاقه والبترول والمعادن السنغالي وعدد من مسؤولي الطاقة في القارة الأفريقية، لبحث فرص التعاون المشترك، واستعراض مبادرات الإمارات في مجالات كفاءة الطاقة والاستدامة، إضافة إلى مناقشة سبل انضمام المزيد من الدول الأفريقية إلى التحالف العالمي لكفاءة الطاقة.