"قضاء أبوظبي" تحتفي بـ"اليوم العالمي للمسنين"

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام / نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية، وتسليط الضوء على أهمية رعاية كبار السن نفسياً واجتماعياً وصحياً.

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي اهتمامها بتنفيذ المبادرات الإنسانية في إطار حرصها على أن تكون شريكاً فاعلاً في دعم الفعاليات المجتمعية التي تعزز قيم التماسك والتواصل الاجتماعي، وتوفر منصة ملائمة للقاء والتفاعل بين أفراد المجتمع في أجواء إيجابية.

وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت في مراكز الإصلاح والتأهيل، مشاركة عدد من كبار السن وأسرهم، إلى جانب المسؤولين والموظفين في المراكز.