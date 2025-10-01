بلدية دبي تستعرض حلولا مبتكرة في "ويتيكس 2025"

دبي في الأول أكتوبر / وام / تستعرض بلدية دبي خلال مشاركتها في الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" مجموعة من أبرز مشاريعها النوعية في مجال تطوير البنية التحتية المستدامة لشبكات الصرف الصحي ومعالجة النفايات وأنظمة الري وتنظيم وحوكمة المباني الذكية والخضراء المستدامة.

وتهدف المشاركة في هذا الحدث المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، إلى تسليط الضوء على خطط البلدية المستقبلية لدعم أهداف دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ومستهدفات إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وإستراتيجية إستراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041 والسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري 2031.

وأكد المهندس عادل المرزوقي المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي أن بلدية دبي تعمل على تطوير بنية تحتية متقدمة توظف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق أهداف الاستدامة وجعل دبي نموذجا عالميا في جودة الحياة والاقتصاد الأخضر.