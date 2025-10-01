"نسائية دبي" تنظم "محلاها رمستنا"

دبي في الأول من أكتوبر /وام/نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي، برنامجا تراثيا بعنوان "محلاها رمستنا" ضمن مبادرة "عمار يا بلادي 2025" بحضور طالبات ومعلمات مدرسة الاتحاد الخاصة – جميرا، تزامنا مع عام المجتمع وانطلاقا من أهداف التوعية المجتمعية وترسيخ قيم الهوية الوطنية.

وأكدت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية، أن الحفاظ على الهوية الوطنية بمكوناتها المختلفة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات، مشيرة إلى أن الجمعية تطلق سنويا مبادرات متنوعة تستهدف الأسرة والمجتمع وطلاب المدارس.

واستضافت الجمعية في البرنامج لمياء الشامسي الباحثة اللغوية المتخصصة في تاريخ الإمارات وصاحبة الحساب الافتراضي "محلاها رمستنا" على مواقع التواصل الاجتماعي .