صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يناقش خططه التطويرية

الشارقة في الأول من أكتوبر / وام /ناقش مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي خلال اجتماعه اليوم برئاسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس مجلس الإدارة خططه وبرامجه التطويرية الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين الإجراءات الداعمة لمنظومة الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة إلى جانب الإطلاع على مستجدات أعمال الصندوق وتقرير إدارته العليا.

و استعرض الاجتماع مخرجات الخطط الاستثمارية ونتائجها مع الوقوف على مؤشرات أدائها وأثرها في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية وتعزيز استدامتها بما يعكس الالتزام بنهج مالي متوازن يدعم البرامج التأمينية والخدمية للصندوق ويضمن استمرارية الدور الحيوي في خدمة المستفيدين.

كما بحث المجلس سبل دعم المتقاعدين والارتقاء بالخدمات الموجهة لهم في إطار الحرص على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وضمان الاستقرار الاجتماعي.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الصندوق: سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي وسعادة مريم ماجد الشامسي وسعادة وليد إبراهيم الصايغ وسعادة علي حسين خليفة المزروع وسعادة محمد عبيد بن راشد الشامسي وسعادة الدكتور عيسى سيف بن حنظل.

بتل