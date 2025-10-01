شرطة الفجيرة تعزز الهوية الوطنية

الفجيرة في الأول من أكتوبر/ وام / نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية ، مجلساً مجتمعياً بكليات التقنية العليا في الفجيرة لمناقشة وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي.

وأكد المشاركون أن الوثيقة تجسّد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز مبادئ الاحترام والمسؤولية والالتزام تجاه الوطن والمجتمع.

وتهدف المجالس الجامعية إلى تعريف الطلبة بالوثيقة، وغرس السلوكيات الإيجابية بينهم، وإبراز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة وصون مكتسبات الدولة.

وشهد المجلس، مشاركة الرائد د. حواء يوسف أحمد مدير فرع التوعية بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، والرائد د. عبيد إبراهيم عبيد الكعبي رئيس قسم المرور والدوريات بإدارة شرطة دبا الفجيرة، حيث تم التطرق إلى محاور الوثيقة وأبعادها الوطنية والاجتماعية.