الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزّي في ضحايا انهيار مدرسة

أبوظبي في الأول من أكتوبر/وام/ أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية إندونيسيا الصديقة في ضحايا حادث انهيار مدرسة بمدينة سيدوارجو بمقاطعة جاوة الشرقية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا وللحكومة الإندونيسية وشعب إندونيسيا الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.