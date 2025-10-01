الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في باكستان

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام/ أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقراً لقوات شبه عسكرية في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وقدّمت الوزارة خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية باكستان الإسلامية والشعب الباكستاني الصديق جراء هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.