مندوب السعودية لدى المنظمة البحرية: نواصل العمل عن كثب مع الإمارات لدعم المبادرات المشتركة

دبي في الأول من أكتوبر / وام / أكد سعادة محمد الجنيدي مندوب المملكة العربية السعودية لدى المنظمة البحرية الدولية أن التعاون الوثيق بين المملكة ودولة الإمارات يمثل شراكة إستراتيجية تعزز من مكانة البلدين في قطاع النقل البحري العالمي من خلال تنسيق الجهود ودعم المبادرات المشتركة في مجالات الاستدامة والسلامة البحرية.

وأوضح الجنيدي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال الحدث البحري الموازي لليوم البحري العالمي الذي يعقد على مدار يومين في دبي، أن المملكة تواصل دعمها لمبادرات المنظمة البحرية الدولية النوعية، بما في ذلك مشروعات "IMO CARES" و"Global Noise" و"Global Letter" و"Global Fouling"، إضافة إلى مبادرة “Next Wave” التي تسخّر السفن السعودية لتدريب نحو 20 كادراً من الدول الجزرية والنامية.

وأشار إلى أن المملكة، منذ إطلاق "رؤية السعودية 2030"، أولت قطاع النقل والخدمات اللوجستية أولوية إستراتيجية، ما أسهم في تطوير الموانئ الذكية ورفع كفاءة مناولة البضائع وتنمية الكوادر البشرية لمواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أهداف النمو المستدام في الصناعة البحرية.

ولفت إلى أن السعودية تتصدر إقليمياً وتحتل المرتبة العشرين عالمياً من حيث الحمولة الطنية، حيث تجوب سفنها الموانئ الدولية تحت العلم السعودي وفق أعلى معايير السلامة، في وقت تواصل فيه المملكة جهودها لتعزيز استدامة النقل البحري والمشاركة في المبادرات الدولية الداعمة للبيئة.