عطل مؤقت بمطار بروكسل بسبب تهديد بوجود قنبلة

بروكسل في أول أكتوبر/ وام / قالت السلطات البلجيكية إن الأوضاع عادت إلى طبيعتها في مطار بروكسل الدولي اليوم عقب تعطيل مؤقت لحركة الطيران إثر ورود تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة كانت متجهة إلى برلين تابعة لشركة "بروكسل إيرلاينز" وتُشغلها شركة "إير بالتك".

وتم إخلاء الركاب وأفراد الطاقم بسلام، فيما جرى نقل الطائرة إلى موقع بعيد لإجراء عمليات تفتيش دقيقة.

وأفادت الشرطة الفيدرالية بأن إحدى مدارج المطار أُغلقت لفترة وجيزة وتم تحويل ثلاث رحلات، قبل أن يُعلن عن عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

و تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها بشأن التهديد.

