رئيس فنلندا السابق: الإمارات تقدم نموذجاً رائداً في بناء اقتصاد أخضر يؤسس لمكاسب مستقبلية

دبي في الأول من أكتوبر / وام/ أكد فخامة ساولي نينيستو، رئيس جمهورية فنلندا السابق، أن الإمارات تقدم نموذجاً رائداً في بناء اقتصاد أخضر، في توجه لا ينظر فقط إلى مكاسب اليوم، بل إلى المستقبل، ليشكل نموذجاً يحتذى لبقية العالم.

وقال في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن الإمارات تقوم بعمل كبير، وتتبنى مصادر جديدة للطاقة المتجددة واقتصاداً أخضر، على الرغم من امتلاكها لاحتياطيات ضخمة من الوقود الأحفوري.

وأكد أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي انطلقت اليوم في دبي، تشكل منصة بالغة الأهمية للحوار وتبادل الرؤى حول التحديات المشتركة التي يفرضها تغير المناخ، مشدداً على أن هذا النوع من الملتقيات يتيح المجال أمام المجتمع الدولي لبناء الثقة والعمل معاً لإيجاد حلول عملية لهذه القضية العالمية.

وقال “ من المهم للغاية أن نتحدث مع بعضنا البعض بثقة حول ما يجب فعله، فالمشكلة مشتركة، ومن الطبيعي أن نحاول معالجتها معاً، وهذه المنصة توفر فرصة ثمينة لإيجاد الطريق المشترك”.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين الإمارات وفنلندا في مجال الاقتصاد الأخضر، أوضح فخامته أن التعاون بين البلدين يستند إلى جهود العلماء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا، إضافة إلى تنامي العلاقات الرسمية بين الجانبين.

وأضاف “ على الرغم من اختلاف الظروف ومكان العيش بين بلدينا، إلا أننا نواجه المشكلة ذاتها وهي تغير المناخ، وعلينا أن نعمل معاً لمواجهتها”.

وعن دور فنلندا وما يمكن أن تقدمه للعالم في مجال التعليم والتكنولوجيا لدعم الاقتصاد الأخضر، قال نينيستو، إن العلماء والمهندسين متحمسون للغاية لتبادل الخبرات، مؤكداً أن التعاون وتبادل المعرفة والخبرة هو الطريق الأمثل لتعزيز الجهود العالمية في التصدي لتغير المناخ.

