"أصدقاء مرضى السرطان" تطلق حملة "أكتوبر الوردي"

الشارقة في الأول من أكتوبر/ وام/ أطلقت جمعية "أصدقاء مرضى السرطان" اليوم، حملة "أكتوبر الوردي" السنوية التي تنظمها "القافلة الوردية" بمناسبة "الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي"، وشهدت عياداتها الثابتة الثماني والعيادات الطبية المتنقلة الكبيرة والمصغرة التابعة لـ"القافلة الوردية" إقبالاً وتفاعلاً مجتمعياً في يومها الافتتاحي لإجراء الفحوص الطبية المجانية الأساسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتشمل الفحوص السريرية والإشعاعية "الماموغرام" والتصوير بالأمواج الصوتية في أكثر من 86 موقعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدنها الكبرى.

وأعدت "القافلة الوردية" برنامجاً متكاملاً من الفعاليات التثقيفية وورش العمل التفاعلية .

وقالت عائشة الملا مديرة الجمعية، تترجم الحملة رؤيتنا لتعزيز الوعي المجتمعي وترجمته إلى ثقافة صحية مسؤولة تتمثّل بالوقاية والخطوات الاستباقية لحماية المجتمع، وتقدم الحملة نموذجاً لإحداث التغيير الإيجابي وتشكل نقطة انطلاق نحو تعزيز المسؤولية المشتركة من أجل بناء منظومة متكاملة من الوعي والدعم النفسي والمساندة المجتمعية والشراكات المؤسسية.

وأضافت لقد أثبتت الشارقة أنها بيئة حاضنة للمبادرات الصحية والإنسانية الرائدة وتتماشى الحملة مع هذا النهج الوطني وتعكس مكانة دولة الإمارت التي تضع صحة الإنسان وكرامته في مقدمة أولوياتها بوصفها سبّاقة في الاستثمار في الوقاية والدعم المبكر.

وتتوزع العيادات الثابتة على مختلف أنحاء الإمارات من 1 حتى 31 أكتوبر الجاري يومياً من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساءً بإستثناء عيادة خورفكان التي تستقبل الزوار من الساعة 10 صباحاً حتى 4 مساءً .