الشارقة تستضيف "معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل" 8 أكتوبر

الشارقة في الأول من أكتوبر / وام / ينظم مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة النسخة الأولى من "معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل 2025" خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية على مساحة تتجاوز 4,000 متر مربع.

ويستعرض المعرض أكثر من 5,000 منتج في مجالات التجميل والعناية الشخصية ويشكل منصة إقليمية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات إضافة إلى دعم العلامات التجارية المحلية وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة.

ويضم المعرض 8 قطاعات رئيسية تشمل: مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر والعطور والمنتجات العضوية والعناية الشخصية للرجال ومكونات التجميل والتجارة الإلكترونية.

كما يتضمن الحدث 150 عرضا حيا وورش عمل واستشارات مجانية وعروضا ترويجية، مما يجعله وجهة مثالية لاكتشاف أحدث اتجاهات الجمال.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن المعرض يعزز من مكانة الشارقة كمركز إقليمي رائد في صناعة المعارض، مشيرا إلى النمو المتسارع الذي يشهده سوق مستحضرات التجميل، خصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي التي تستحوذ على نحو 86% من سوق التجميل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تصدر كل من الإمارات والسعودية لهذا القطاع الحيوي.