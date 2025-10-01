اختتام بطولة أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج الخاطف والسريع

الشارقة في الأول من أكتوبر/ وام / اختتمت بطولة أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج الخاطف والسريع التي نظمتها الأكاديمية التابعة لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 240 لاعباً ولاعبة .

أقيمت المنافسات على مدار 3 أيام بقاعة النادي، حيث أسفرت النتائج عن فوز المصري محب أمير بلقب مسابقة الشطرنج الخاطف بعدما سجل 8 نقاط من 9 جولات متساويا مع الجورجي سيباشفيلي الذي حل في المركز الثاني وحل حمد عصام لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعدما تساوى لاعبين في نفس الرصيد وهم وافية دراويش لاعبة نادي العين والألعاب الذهنية للشطرنج و دومير فيهان فيما حل راشد الحمادي لاعب الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز السادس.

وفاز راشد الحمادي لاعب الشارقة الثقافي للشطرنج بلقب بطولة الشطرنج السريع بعدما أنهى المسابقة برصيد 8 نقاط من 9 جولات فيما حل راجي أبوعزيزة في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، والثالث عهود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة برصيد 7 نقاط، متساوية مع الرابع الهندي سانجوي سيدهارث ومواطنه محمد يشفير الذي حل خامساً ثم المصري محمد النمر السادس بنفس الرصيد.

وأكد فيصل الحمادي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مدير أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، أن الأكاديمية تحرص على إقامة البطولة كل شهرين، مضيفا أن البطولة شهدت مشاركة جميع اللاعبين الناشئين في المراحل السنية المختلفة، كما شارك 4 مدربين في البطولة .