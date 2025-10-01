صالح الشرقي وراشد الشرقي يشهدان جانباً من فعاليات منتدى أسواق الطاقة

الفجيرة في الأول من أكتوبر/وام/ شهد الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد ورئيس هيئة ميناء الفجيرة ، وبحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ونائب رئيس منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، جانباً من فعاليات اليوم التحضيري للدورة الثالثة عشرة من منتدى أسواق الطاقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والذي يقام في فندق دبل تري هيلتون الفجيرة.

وأكد الشيخ صالح الشرقي أن " المنتدى يمثل مساحة فكرية تستهدف بناء تصورات مشتركة لمستقبل الطاقة والتجارة البحرية، وأن النقاشات والحوارات اليوم تعكس إدراكاً متزايداً بأن التحديات الراهنة ليست ظرفية بل تحولات هيكلية تحتاج إلى مقاربات مبتكرة ".

وأضاف أن إمارة الفجيرة تسعى من خلال المنتدى إلى أن تكون ملتقى العقول حيث يجتمع القادة والخبراء لرسم مسارات جديدة توازن بين الاستقرار الاقتصادي ومتطلبات التحول نحو نماذج أكثر استدامة ".

وأوضح سعادة الكابتن موسى مراد مدير عام هيئة ميناء الفجيرة، أن المنتدى " يوفر إطاراً استراتيجياً يتيح مراجعة التوجهات الاقتصادية والتجارية من منظور أوسع ، ويمنح المشاركين فرصة لتبادل الرؤى حول المخاطر والفرص في قطاع الطاقة"، وأكد أن " أهمية المنتدى تكمن في قدرته على بناء الثقة، وتوسيع قنوات الحوار بين مختلف الأطراف بما يمهد لتعاون أعمق وشراكات مستدامة تخدم استقرار الأسواق".

واستضاف المنتدى اليوم كبار القادة والخبراء في قطاع الطاقة والشحن والتجارة العالمية، وشهد سلسلة من الحوارات والجلسات التي تسبق الافتتاح الرسمي للمنتدى والمقرر غداً الخميس، التي تناولت القضايا الجوهرية المرتبطة بالأسواق بدءاً من التغيرات في موازين القوى الاقتصادية، مروراً بالسياسات التجارية التي تعيد تشكيل مسارات الامداد والتجارة البحرية، وصولاً إلى التحديات التي يفرضها التحول الطاقي والتطور التكنولوجي على النماذج الاقتصادية التقليدية.

وتتركز نقاشات المنتدى على قراءة التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي، وصياغة رؤى جديدة لمستقبل صناعة الطاقة ، وتواصل امارة الفجيرة من خلال جلسات المنتدى تأكيد دورها كمركز اقتصادي عالمي يجمع بين القدرة التشغيليه والبعد الاستراتيجي، لتبقى في صدارة المشهد الطاقي والتجاري على مستوى العالم.

ويتخلل فعاليات المنتدى حفل تكريم لأبرز الرؤساء التنفيذيين في قطاع الطاقة على مستوى العالم، يعقبه لقاء للتواصل بين قادة الصناعة والذي يهدف الى بلورة تصورات وسياسات طويلة الأمد تعزز مرونة الأسواق، وتسهم في صياغة ملامح الطاقة العالمي خلال المرحلة المقبلة، ليعكس بذلك الطابع الدولي للمنتدى وأهمية موقع الفجيرة كمحطة رئيسية في خارطة الطاقة العالمية.