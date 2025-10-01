مبيعات سوق دبي الحرة تسجل 671.79 مليون درهم خلال سبتمبر

دبي في الأول من أكتوبر /وام/ حققت مبيعات سوق دبي الحرة الشهرية أرقاما قياسية جديدة، مسجلةً 671.79 مليون درهم "184 مليون دولار" في سبتمبر 2025.

ويعزى هذا الرقم القياسي الجديد إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على السلع الفاخرة والإلكترونيات والحلويات.

وتتجاوز هذه النتائج الإيجابية الرقم القياسي السابق الذي سجله شهر سبتمبر من العام الماضي، والبالغ 600 مليون درهم، بزيادة كبيرة قدرها 71.29 مليون درهم إماراتي، ونمو وصل إلى 11.87% على أساس سنوي، ما يجعل مبيعات سبتمبر الأعلى حتى الآن في تاريخ مبيعات سوق دبي الحرة الشهرية.

ويدخل بذلك سبتمبر قائمة الأشهر العشرة الأعلى مبيعاً على الإطلاق للسوق الحرة، ويكون استمراراً لسلسلة من الأرقام القياسية الشهرية التي سجلتها السوق في الأشهر السابقة من العام باستثناء مارس.

وجاء النمو بدعم من ارتفاع أعداد المسافرين.

وقفزت مبيعات سوق دبي الحرة منذ مطلع العام 7.45%، مسجلة حتى تاريخه 6.075 مليار درهم إماراتي 1.664 مليار دولار"، بزيادة قدرها 421 مليون درهم عن العام الماضي.

وتصدّرت السكاكر والحلويات قائمة السلع الأكثر نمواً في المبيعات بزيادة قدرها 57.7%، تلاها الذهب "21.9%"، ومتاجر الأزياء "21.5%"، والإلكترونيات "10%"، والعطور (5%).

وسجلت مبيعات "شوكولاتة دبي" 27 مليون درهم، حيث بيعت 350 ألف قطعة منها في سبتمبر.

وقفزت مبيعات السلع العشرة الأكثر نمواً 12.1%، وباستثناء السكاكر والحلويات تصبح نسبة النمو 8.2%.

كما ارتفعت مبيعات المسافرين من جميع المناطق العالمية الرئيسة بما في ذلك إفريقيا بنسبة 14.85%، وأوروبا 17.85%، وشبه القارة الهندية 12.75%، والأمريكيتين 16.1%، والمنطقة الروسية 7%، والشرق الأوسط 4.3%، بينما حققت مبيعات الشرق الأقصى نمواً بلغ 12.3% مع ارتفاع مبيعات الصين 11.3%، ودول المحيط الهادئ 12.6%.