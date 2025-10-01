"أليك القابضة " تحدد السعر النهائي لطرحها عند الحد الأعلى للنطاق وتجمع 1.4 مليار درهم

دبي في الأول من أكتوبر /وام/ أعلنت شركة أليك القابضة، المجموعة العاملة في مجالات الهندسة والإنشاءات متعددة الأنشطة، اليوم عن استكمالها عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب في طرحها العام الأولي بتاريخ 30 سبتمبر 2025، وتحديد السعر النهائي للطرح عند 1.40 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى ضمن النطاق السعري المُعلن عنه سابقاً.

وطرحت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية "المساهم البائع"، وهي الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، ما مجموعه 1,000,000,000 "مليار" سهم عادي أي ما يعادل 20% من رأس مال شركة "أليك".

وبلغ إجمالي متحصلات الطرح، بناءً على السعر النهائي المُحدد، 1.4 مليار درهم، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند إدراجها في سوق دبي المالي ستبلغ 7 مليارات درهم.

وبحسب بيان صادر عن الشركة يعد هذا الطرح أكبر طرح عام أولي في قطاع الإنشاءات على الإطلاق في دولة الإمارات سواء من حيث القيمة السوقية أو حجم الطرح وأول طرح في هذا القطاع منذ أكثر من 15 عاماً.

وشهد الطرح إقبالاً واسعاً من شريحة متنوعة من المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 30 مليار درهم، مما أسفر عن تغطية تجاوزت 21 مرة عبر الشرائح الثلاث كافة.

وسجّل الطرح أحد أعلى مستويات مشاركة المستثمرين غير الإماراتيين بين الطروحات الأخيرة لشركات مملوكة للحكومة في سوق دبي المالي.

وسيُخطَر المستثمرون المشاركون في اكتتاب المكتتبين الأفراد "الشريحة الأولى" واكتتاب الموظفين المؤهلين في شركتي أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية "الشريحة الثالثة" بتخصيص الأسهم عبر رسائل نصية قصيرة بتاريخ 7 أكتوبر 2025، على أن تبدأ عملية رد المبالغ الفائضة من تاريخ 8 أكتوبر 2025.

ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح والإدراج بتاريخ 15 أكتوبر 2025 تحت الرمز "ALEC" ورقم التعريف الدولي، وذلك رهناً بأحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

