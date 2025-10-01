أندية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تحصد 15 ميدالية في بطولة أبوظبي الدولية للجودو

الشارقة في الأول من أكتوبر/ وام/ حصدت أندية الشارقة لرياضة المرأة، 8 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات لتسجل حصيلة، بلغ مجموعها 15 ميدالية ، خلال المشاركة في بطولة أبوظبي الدولية للجودو التي استضافتها الصالة الرياضية لاتحاد الإمارات للجودو في بني ياس، وسط مشاركة أندية محلية وأكاديميات متخصصة.

وقالت لوسي جدان مدربة الجودو في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، شاركت أربع لاعبات من النادي في بطولة أبوظبي الدولية للجودو ونجحن في تقديم أداء مميز وأظهرت اللاعبات التزاماً كبيراً ومستوى فنياً متطوراً .

من جانبها أكدت غنية سياسي مدربة الجودو في نادي كلباء الرياضي للمرأة، أن مشاركة لاعبات النادي في البطولة كانت تجربة مميزة بكل المقاييس فقد خاضت لاعباتنا منافسات قوية واستطعن اعتلاء منصات التتويج بجدارة.