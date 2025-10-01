الاتحاد النسائي العام والأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفيان بكبار المواطنين

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام/ نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية ومصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم، في مقر الإتحاد، فعالية حوارية، بعنوان، "كبارنا .. بركتنا، وتاريخنا، ومصدر فخرنا"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لكبار المواطنين، وضمن فعاليات عام المجتمع، التي تجسد إلتزام دولة الإمارات بتقدير كبار المواطنين وتكريم عطائهم المتواصل في مسيرة البناء والتنمية.

وأكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن الاحتفاء بكبار المواطنين يجسد القيم الأصيلة التي قامت عليها دولة الإمارات بقيادة حكيمة أولت هذه الفئة الغالية أولوية قصوى في مختلف السياسات والمبادرات الوطنية.

وقالت إن كبار المواطنين هم ذخيرة الماضي وعنوان الحاضر وجسر المستقبل، فقد أسسوا القيم الراسخة التي يقوم عليها مجتمع الإمارات، ونحن في الإتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نعتز بمكانتهم السامية، ونعمل على تعزيز دورهم في نقل الخبرات وحفظ الهوية الوطنية ضمن مبادرات مستدامة تعكس قيم عام المجتمع .

ومن جانبه، قال سعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية،" إن كبار المواطنين هم بركة المجتمع وذاكرته الحيّة، وإنّ تكريمهم هو في جوهره تكريم لجيلٍ أصيل أسهم في بناء صروح الوطن، وقدم من العطاء والوفاء ما نفاخر به أمام الأجيال، وأكد حرص القيادة الرشيدة، حفظها الله، على أن تكون رعاية كبار المواطنين أولوية دائمة، إيماناً بقيمتهم الرفيعة ومكانتهم المرموقة، فهم القدوة والنبراس الذي نستضيء به في مسيرة التنمية والبناء".

وأدار الجلسة الحوارية حسن سعيد بن ثالث من إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وشارك فيها كل من الدكتورة عائشة بالخير، مستشار البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وشرينه القبيسي، رئيس وحدة التاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعتيقة المحيربي، حامية تراث بمركز الصناعات التراثية والحرفية في الإتحاد النسائي العام.

وخلال كلمتها في الفعالية، أوضحت لولوة الحميدي، مدير إدارة مركز الصناعات التراثية والحرفية بالإتحاد النسائي العام، أن كبار المواطنين هم "بركة الوطن وبركة كل بيت"، فهم المؤسسون الذين غرسوا في الأجيال حب الوطن والعلم والعمل، ونقلوا إلينا قصص الماضي المليئة بالحكمة والصبر، فسطّروا أمجاداً خالدة في تاريخ الإمارات.

واختُتمت الفعالية بتكريم عدد من كبار المواطنين، في لفتة وفاء واعتزاز بعطائهم الكبير الذي سيظل راسخاً في وجدان المجتمع الإماراتي، وملهماً للأجيال المتعاقبة.