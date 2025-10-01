المجلس الأعلى للطاقة بدبي: جائزة الإمارات للطاقة تعكس الالتزام نحو الاقتصاد الأخضر

دبي في الأول من أكتوبر /وام/ أكد سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن جائزة الإمارات للطاقة تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتترجم رؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المنعقدة في دبي، كرم المجلس الأعلى للطاقة الفائزين بجائزة الإمارات للطاقة في دورتها الخامسة، حيث بلغ عدد الفائزين 33 فائزاً من بين أكثر من 250 مشاركة من 24 دولة.

وأضاف أن الجائزة حققت بنسختها الخامسة هذا العام انتشاراً جغرافياً واسعاً تجاوز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتشمل مشاركات من الولايات المتحدة الأمريكية، وفنلندا، والسويد، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وأستونيا، ودول في آسيا الوسطى مثل أذربيجان، إلى جانب كوريا الجنوبية وباكستان وبنغلاديش.

وأكد أن هذا الانتشار يعكس مكانة الجائزة العالمية في تعزيز مفاهيم الاستدامة والطاقة النظيفة.

وأوضح المحيربي أن جائزة الإمارات للطاقة تؤكد من جديد أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر ضرورة للمستقبل، ونحن في دولة الإمارات ملتزمون تماماً بدعم هذا التحول من خلال مشاريع استراتيجية وصلت قدرتها الإنتاجية حتى الآن إلى نحو 20 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

وعن خطط المجلس الأعلى للطاقة في دبي خلال المرحلة المقبلة، أشار إلى أن المجلس يعمل باستمرار على تطوير مشاريعه ضمن مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكداً استمرار جائزة الإمارات للطاقة كمنصة دولية رائدة لدعم الابتكار وتعزيز الجهود العالمية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

كما أكد أن الإمارات تسعى دائماً، بالتعاون مع شركائها الدوليين، إلى المساهمة الفاعلة في تخفيف آثار تغير المناخ ودفع أجندة الاستدامة العالمية إلى الأمام.

