"دبي القضائي" يوقع مذكرة تفاهم مع المركز القومي للدراسات القضائية في مصر

دبي في الأول من أكتوبر / وام / أعلن معهد دبي القضائي عن توقيع مذكرة تفاهم مع المركز القومي للدراسات القضائية في مصر بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في القطاع القضائي وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وجاء توقيع المذكرة خلال لقاء “عن بعد” بحضور سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي وسعادة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية إلى جانب فرق العمل من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تطوير الكفاءات المهنية في المجالين القانوني والقضائي وتنظيم برامج تدريبية مشتركة وتبادل المعارف القانونية عبر برامج تخصصية إلى جانب تنفيذ دراسات بحثية وتنظيم فعاليات مشتركة وتبادل الإصدارات والتنسيق في مجالات التدريب الرقمي بما يسهم في دعم منظومة العدالة العربية وبناء بيئة قضائية مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة.

وأكدت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي أن مذكرة التفاهم تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المبادرات والبرامج المستدامة التي تعزز مسيرة العدالة في الوطن العربي، مشددة على أهمية إطلاق مبادرات نوعية لتبادل المعرفة والخبرات وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مواجهة تحديات العدالة المعاصرة.

ويعكس هذا التعاون التزام الجانبين بإرساء شراكة إستراتيجية مستدامة ترسخ قيم العدالة وتدعم تبادل المعرفة والارتقاء بقدرات أعضاء السلطة القضائية انسجاما مع رؤية معهد دبي القضائي في دعم التميز العدلي وتعزيز التعاون القضائي العربي واستمرارا لنهجه في بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات القضائية والتدريبية الرائدة في العالم العربي.