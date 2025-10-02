جامعة عجمان تنال تجديد الاعتماد المؤسسي الدولي من وكالة ضمان الجودة البريطانية

عجمان في 2 أكتوبر/ وام/ حققت جامعة عجمان إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل، حيث جددت وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة (QAA) اعتمادها المؤسسي الدولي للجامعة، مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من الجامعات الرائدة إقليمياً وعالمياً في ضمان الجودة الأكاديمية.

وكانت الجامعة قد حصلت على هذا الاعتماد المرموق لأول مرة في عام 2020 لمدة خمس سنوات.

وتُعد المراجعة الدولية للجودة (IQR) عملية دقيقة تهدف إلى مقارنة مؤسسات التعليم العالي على مستوى العالم بمعايير ضمان الجودة الدولية، استناداً إلى المعايير والإرشادات الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي (ESG).

وأكد فريق المراجعة أن جامعة عجمان استوفت جميع المعايير العشرة الخاصة بضمان الجودة الداخلية، وهو ما يعكس التزامها بالمعايير العالمية، ويعزز قدرتها على تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة.

من جهته، قال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، بهذه المناسبة، إن تجديد الاعتماد المؤسسي الدولي من وكالة ضمان الجودة البريطانية، يؤكد التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في التعليم العالي والبحث العلمي، كما يجسد دور الجامعة كمؤسسة غير ربحية تساهم في تحقيق الأولويات الوطنية للدولة في مجالات الابتكار والاستدامة واقتصاد المعرفة، مع تعزيز حضورها وتأثيرها على الساحة العالمية للتعليم العالي.