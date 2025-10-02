تعاون بين "الأعمال الخيرية العالمية" و"جلفار" لدعم المشاريع الإنسانية

رأس الخيمة في 2 أكتوبر/ وام/ وقّعت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار”، بهدف دعم المشاريع الخيرية والإغاثية من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية كتبرعات موجّهة لمستحقيها داخل الدولة وخارجها، خاصة الدول الأفريقية التي تنعدم فيها الرعاية الصحية.

وبموجب الاتفاقية، ستزود شركة جلفار، الهيئة بقوائم دورية من الأدوية المتاحة للتبرع، على أن تعمل الهيئة على توجيهها ضمن مشاريعها، وفق الضوابط القانونية والإجراءات المعمول بها.

كما تتضمن الاتفاقية، التي تم توقيعها في مقر شركة “جلفار”، التعاون في المبادرات المجتمعية المشتركة، وتبادل الخبرات، والتنسيق الإعلامي لتسليط الضوء على هذه الجهود.

وقال سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، إن توقيع الاتفاقية مع شركة رائدة مثل جلفار يمثل إضافة نوعية لمسيرة الهيئة، ويجسد قيم العطاء المتأصلة في دولة الإمارات، مع الإيمان بتضافر الجهود لتعزيز قدرة الهيئة على الوصول إلى الشرائح الأكثر احتياجاً ويعكس التزام الجميع بمبدأ المسؤولية المجتمعية.

من جهته قال باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار، إن الاتفاقية تعد محطة جديدة في مسيرة التعاون المؤسسي لدعم العمل الخيري، بما يعكس الصورة الحضارية للشركات في دولة الإمارات، وذلك من خلال سعي جلفار الدائم لمساعدة المرضى والمنشآت الصحية في أشد المناطق حاجة.