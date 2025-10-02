اينوك ومصدر تستعرضان مشاريع نوعية في ويتيكس 2025

دبي في 2 أكتوبر/ وام/ أكد مسؤولون أن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة “ويتيكس”، الذي يختتم أعماله اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، شكّل منصة رئيسية لاستعراض مشاريع نوعية ومبادرات مبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والتوسع العالمي.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة “اينوك”، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/ على هامش المعرض، إن الحدث يمثل منصة إستراتيجية للتعرف على أحدث التطورات في قطاع الطاقة، ولقاء الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطاقات المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

وأوضح أن المجموعة تُسلط الضوء خلال المعرض على مصنعها لإنتاج الديزل الحيوي في الدولة، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى شركات النفط الوطنية، مؤكداً أن هذا المشروع يعكس التزام “اينوك” بدعم أهداف الاستدامة الوطنية وتماشياً مع السياسة الوطنية للوقود الحيوي التي أطلقت عام 2024.

وأشار إلى أن المصنع، المقرر بدء تشغيله خلال الربع الرابع من عام 2025، يتمتع بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20 مليون لتر من وقود B5، ويخدم نخبة من العملاء البارزين من القطاعين الحكومي والخاص، مع جاهزية مستقبلية للتوسع من وقود B5 إلى B7 وصولاً إلى B20، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزا رائدا في مجال الطاقة النظيفة.

وأضاف أن المشروع يسهم في تلبية احتياجات المصانع والشركات الراغبة في استخدام وقود صديق للبيئة، كما يعزز الدور الإستراتيجي للمجموعة في رفع الوعي وتقديم الدعم الفني للشركات حول آليات استخدام الطاقة النظيفة.

وأكد أن الخطط المستقبلية للمجموعة تتركز على ضمان توافر الوقود عبر محطاتها على مدار الساعة، والتوسع في إنتاج الديزل الحيوي المخصص للمصانع وشركات المقاولات الكبرى، إلى جانب تعزيز موقعها كمورد أول لوقود الطائرات في مطارات الدولة والعالم، مشيراً إلى أن مصفاة جبل علي تمثل محوراً أساسياً لتلبية هذه الاحتياجات الإستراتيجية.

ولفت لوتاه إلى أن التوسع الخارجي للمجموعة يتم من خلال شركة “هورايزن” المتخصصة في إدارة مرافق تخزين الوقود، والتي تمتلك حضوراً في عدة أسواق عالمية تشمل سنغافورة والمغرب (طنجة) وجيبوتي، بما يعكس إستراتيجية المجموعة في تنويع أنشطتها وتوسيع نطاق أعمالها.

وأشار إلى أن المجموعة تركز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء التشغيلي، من خلال شراكات مع أبرز الشركات العالمية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في مجال الأمن السيبراني، مؤكداً حرص “اينوك” على الاستفادة من كفاءات الشباب الوطني في قيادة مسيرة التطوير والابتكار

من جانبه قال حسين المير، مدير إدارة طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة والعالم لدى شركة “مصدر”، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / على هامش “ويتيكس 2025”، إن الشركة تسلط الضوء خلال مشاركتها في المعرض على أبرز مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة على المستويين المحلي والدولي منذ تأسيسها عام 2006، وعلى مشاريعها الحالية والمستقبلية، مع التركيز على المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 1800 ميجاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، بما يوفر الطاقة لأكثر من نصف مليون مسكن ويقلل من انبعاثات 2.36 مليون طن من الكربون سنوياً.

وأشار إلى أن الشركة استعرضت مشاريعها في إمارة أبوظبي والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مشاريع دولية في المملكة المتحدة، مع تسليط الضوء على الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة في الأسواق العالمية.

وأكد المير أن “مصدر” عززت حضورها في مشاريع طاقة الرياح البحرية عبر استثمارات نوعية واتفاقات إستراتيجية، من أبرزها الإغلاق المالي لاستثمار بقيمة 5.2 مليار يورو مع «إيبردرولا» في مشروع East Anglia THREE بالمملكة المتحدة بقدرة 1.4 غيغاواط والمقرر تشغيله نهاية عام 2026 لتزويد نحو 1.3 مليون منزل بالكهرباء النظيفة.

وأضاف أن ذلك يشمل أيضا تقدم مشروع Dogger Bank South بالشراكة مع شركة RWE بقدرة مجمعة تصل إلى 3 غيغاواط بعد استكمال مرحلة الفحص الرسمية، إلى جانب توسعة الشراكة مع «إيبردرولا» باستثمارات تصل إلى 15 مليار يورو لتطوير مشاريع في مجالي الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر في أسواق تشمل المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة، فضلاً عن إنجاز مشروع Baltic Eagle في ألمانيا بقدرة 476 ميغاواط ضمن محفظة الشركة المتنامية من مشاريع الطاقة النظيفة.