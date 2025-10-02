جامعة خليفة تعلن عن تعاون مشترك في مجال تكنولوجيات مستشعرات الغرافين

أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام/ أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن توقيع شركة إنتراتوميكس لتكنولوجيات المواد المتقدمة، التابعة لشركة مشاريع جامعة خليفة، مذكرة تفاهم مع "باراجراف"، وهي شركة متخصصة في تحويل إلكترونيات الغرافين إلى تطبيقات تجارية بالاستعانة بعمليات أشباه الموصلات القياسية ومقرها المملكة المتحدة، بهدف التعاون في تطوير حلول أجهزة استشعار متقدمة قائمة على الغرافين.

وقع مذكرة التفاهم، فهد العبسي، الرئيس التنفيذي لشركة إنتراتوميكس، والدكتور سيمون توماس، الرئيس التنفيذي لشركة باراجراف، وذلك في حرم جامعة خليفة الرئيس في أبوظبي.

وتركز إنتراتوميكس، بموجب مذكرة التفاهم على تصنيع مواد أكاسيد المعادن وتشغيل أجهزة شركة باراجراف من خلال توظيف أكاسيد المعادن في طبقة استشعار الغرافين من شركة باراجراف.

من جانبها تتولى باراجراف عملية دمج النظام وهندسة وتصميم وتطوير تكنولوجيا الاستشعار التي تعتمد على الغرافين استنادًا إلى منصة ترانزيستورات الغرافين التابعة للشركة.

ويهدف الشريكان معا إلى تصميم مستشعرات مستقرة عالية الحساسية ذات قدرات انتقائية، قادرة على اكتشاف الغازات الخطرة والملوثات البيئية بدقة غير مسبوقة، ما يمكّن من القيام بعمليات أكثر أمانًا وتعزيز كلٍّ من مستوى الاستجابة والعمليات الصناعية.

وأعربت سعادة أمل الجابري، الرئيسة التنفيذية لشركة مشاريع جامعة خليفة، عن الفخر بالشراكة الإستراتيجية بين إنتراتوميكس وباراجراف، الشركة المتخصصة عالميًا في مجال تكنولوجيات الاستشعار القائمة على الغرافين، لافتة إلى أن هذا التعاون يجسد دور الشركة في تطوير التكنولوجيات الناشئة في الجامعات وتحويلها إلى حلول جاهزة للاستفادة على الصعيد التجاري، وتعزيز منظومة الابتكار في دولة الإمارات، موضحة أن هذه الشراكة ستوفر تكنولوجيات جديدة ذات فوائد واسعة النطاق للشركاء في القطاعين الصناعي والتجاري.

من جانبه قال فهد العبسي، إن مهمة “إنتراتوميكس” تتمثل في تحويل أحدث الأبحاث إلى تطبيقات صناعية مهمة، كما تقوم بإنشاء مسارات للتكنولوجيات المدمّرة للاستشعار والتي يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة لمعايير السلامة والأداء عبر قطاعات متعددة، من خلال الجمع بين خبرة الشركة في علوم المواد والتميز الهندسي لشركة باراجراف.

من جهته، قال الدكتور سايمون توماس، إن الشراكة مع إنتراتوميكس تمكن من الاستفادة من قدراتها المتقدمة في تصنيع المواد وتوظيفها، حيث سيتم تسريع نشر المستشعرات الغرافينية في بيئات العالم الفعلي وتوفير فرص جديدة لكلا الشركتين وتعزيز اعتماد هذه التكنولوجيا المتقدمة عالميا.