النمسا تطلق "إستراتيجية أفريقيا" لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية

فيينا في 2 أكتوبر/ وام/ وافقت حكومة النمسا على إطلاق "إستراتيجية أفريقيا"، التي تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي ومعالجة قضايا الهجرة مع الدول الأفريقية.

وستتولى وزارة الخارجية النمساوية تطوير الإستراتيجية الجديدة بمشاركة بقية الوزارات، وتعيين "مفوض خاص بأفريقيا" للإشراف على تنفيذ ومتابعة أولوياتها.

وقالت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، إن أفريقيا قارة الفرص وتتمتع بإمكانيات نمو اقتصادي هائلة، لافتة إلى أن الإمكانيات المتوقعة قدّرت بنحو ثلاثة تريليونات يورو، مشيرة إلى وجود العديد من الشركات النمساوية بالفعل في دول أفريقية.

وأكدت أن أفريقيا تمثل شريكاً مهماً في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، موضحة أن الشراكة تساهم في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إلى جانب تعزيز قدرات الحماية المحلية، وتسهيل هجرة العمالة الماهرة إلى القطاعات والمهن التي تعاني من نقص في الكفاءات الماهرة.

من جهته شدد فولفغانغ هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد والطاقة النمساوي، على أن تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية ليس مجرد خيار، واعتبر أنه "ضرورة سياسية اقتصادية"، معربا عن أمله في أن يسهم توسع حضور النمسا في توفير فرص عمل في كل من أفريقيا والنمسا، ومضاعفة الصادرات النمساوية على المدى القصير.