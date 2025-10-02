الإمارات تشارك أبناء الجالية العراقية الاحتفاء بموروثهم الحضاري والثقافي في دبي 4 أكتوبر

أبوظبي في 2 أكتوبر/وام/ تشارك دولة الإمارات أبناء الجالية العراقية بالدولة الاحتفاء بموروثهم الحضاري والثقافي العريق، خلال احتفالية جماهيرية كبرى تقام بدبي في 4 أكتوبر الجاري، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وسعادة الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الدولة، ونخبة من الدبلوماسيين والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية من الجالية العراقية في الدولة.

تهدف الاحتفالية الكبرى التي تنظمها صفحة "الإمارات تحب العراق"، إلى الاحتفاء بالعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين، وتعزيز علاقات الصداقة بين الشعبين.

ويضم برنامج الاحتفالية فعاليات متنوعة تسلط الضوء على ثقافة وتراث العراق وفنونه، وإسهامات الجالية العراقية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.

ويأتي تنظيم الحدث في سياق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية العراق، وما تشهده من نمو متواصل في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي، وما يرتبط بذلك من برامج ومبادرات تعزّز التبادل المعرفي وتتيح فرصاً أوسع لقطاعي الأعمال والإبداع لدى الجانبين.

وتتضمن الاحتفالية - التي يستضيفها مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي ومن المتوقع أن تستقطب نحو 10 آلاف شخص - برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الثقافية والفنية والعروض الموسيقية والأنشطة التراثية التي تعبر عن مختلف جوانب تاريخ وثقافة وموروث العراق.

يعكس تنظيم هذا الحدث المتميز حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر التعاون والمحبة مع شعوب مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وترسيخ قيم التسامح بين كافة شعوب العالم من خلال مشاركتها احتفالاتها ومناسباتها الوطنية والتاريخية والثقافية ويترجم النجاح الذي حققته دولة الإمارات في توفير بيئة من التعايش والانفتاح والانسجام تتيح للجميع العيش بسلام وتناغم حيث تعتبر الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى في احترام التنوع الثقافي وبما يرسخ نهجها في تعزيز التعايش والتمازج والتواصل بين الشعوب.

تضم فقرات المهرجان - الذي يتضمن فقرة تكريمية لنماذج بارزة من أصحاب الإنجازات من أبناء الجالية العراقية المقيمة بالإمارات - برنامجاً ثريّاً يزاوج بين الترفيه والثقافة والحرف، حيث يعيش الزوار أجواءً مستلهمة من خصوصية تاريخ العراق وثقافته وحضارته عبر عروض فنية حيّة للموسيقى والمقامات والرقصات الشعبية، والعروض الحية للعائلات والأطفال، إلى جانب معارض للحِرَف اليدوية والمنتجات الإبداعية التي تشتهر بها المدن العراقية على تنوعها، وأكشاك لبيع المأكولات التقليدية وتجارب تفاعلية تُقرّب الجمهور من تفاصيل التراث العراقي.

وتحرص قيادتا البلدين على دعم العلاقات الأخوية وتنمية التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز التنمية والازدهار لشعبيهما، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات والفرص المتاحة لتطويرها إلى مستويات أرحب.

وتجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق روابط متينة من الأخوة والتاريخ المشترك ووحدة اللغة، وتعتبر علاقات البلدين نموذجاً يحتذى بين الأشقاء، والتي ينتظرها على الدوام مزيداً من الثبات والرسوخ والازدهار على المستويات كافة.

يذكر أن دولة الإمارات تعد من أبرز الشركاء التجاريين للعراق الذي استقبل خلال النصف الأول من 2024 صادرات إماراتية غير نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما استقبله خلال الفترة نفسها من 2023، وارتفعت تجارة الإمارات مع العراق بنسبة 41%، ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية، وفي أبريل عام 2021 أعلنت دولة الإمارات عن مبادرة لاستثمارها مبلغ ثلاثة مليارات دولار في جمهورية العراق الشقيق بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي الشقيق، في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين والحرص على تعزيزها وتطوير آفاقها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

