"نخيل" تُرسي عقداً بـ169 مليون درهم لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع "باي فيلاز"

دبي في 2 أكتوبر/وام/ أعلنت "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات" عن تعيين شركة "النصر للمقاولات" لتنفيذ أعمال الطرق الداخلية والمرافق الأساسية لمشروع "باي فيلاز" في جزر دبي، بموجب عقد قيمته 169 مليون درهم.

يشمل المشروع تطويرَ شبكة طرق متكاملة تخدم المجتمع السكني المكوَّن من 636 وحدة، مع تنفيذ بنية تحتية متكاملة لمرافق الخدمات الأساسية.

