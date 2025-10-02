وزارة الرياضة تكلف اتحاد الإمارات للتنس بإدارة وتنظيم شؤون رياضة “البيكل بول”

دبي في 2 أكتوبر/وام/ كلفت وزارة الرياضة، اتحاد الإمارات للتنس بإدارة وتنظيم شؤون رياضة “البيكل بول” على مستوى الدولة، بما في ذلك إعداد الخطط والبرامج وتشكيل اللجان الفنية والتنظيمية وتطوير الكوادر العاملة في هذه الرياضة.

وبموجب قرار الوزارة في هذا الشأن يتولى الاتحاد التنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها بما يضمن تمثيل الإمارات في المحافل الإقليمية والقارية والدولية الخاصة برياضة البيكل بول.

تُعد “البيكل بول” من أسرع الرياضات نمواً على مستوى العالم وتجمع بين التنس الأرضي وكرة الريشة وكرة الطاولة، وتمتاز بسهولة ممارستها وملاءمتها لمختلف الأعمار ما يجعلها إضافة نوعية للمشهد الرياضي في الدولة.

وأكد “اتحاد الإمارات للتنس” أن قرار الوزارة يعكس حرصها على دعم ونشر ثقافة الألعاب الرياضية المستحدثة، وتوفير المظلة التنظيمية والتشريعية لها.. موضحا أن التكليف يشمل الإشراف على تطوير رياضة البيكل بول، وتنظيم البطولات المحلية والدولية، والإسهام في إعداد الكوادر الوطنية الفنية والإدارية، إلى جانب وضع اللوائح والأنظمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

من جهته، أعرب ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، عن اعتزازه بالثقة التي أولتها الوزارة لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد مؤكداً أن الاتحاد سيعمل على نشر ثقافة لعبة البيكل بول بين مختلف فئات المجتمع، من خلال برامج تدريبية وبطولات تنافسية ترفع مستوى اللعبة محلياً وإقليمياً.