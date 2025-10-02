"حرة دبي" أول سوق من نوعها معتمدة للتوحد في العالم

دبي في 2 أكتوبر/وام/ حصلت سوق دبي الحرة، التي تعد من أكبر الأسواق الحرة ضمن مطار واحد في العالم، على التصنيف العالمي الرسمي بوصفها أول سوق حرة معتمدة للتوحد في العالم من قبل"المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر"، وذلك تقديراً لعمليات السوق التشغيلية الرائدة وتميزها في التدريب الشامل للموظفين، والتزامها الدائم بتوفير بيئة تسوق راقية وشاملة ترحب بجميع المتعاملين من ذوي التوحد وأولئك الذين تتطلب احتياجاتهم الحسية مراعاة خاصة أثناء التسوق أو التفاعل مع البيئة المحيطة.

وبهذا الإنجاز تسير سوق دبي الحرة على خطى مطارات دبي وطيران الإمارات اللذين أصبحا أول مطار وأول شركة طيران يحصلان على هذا الاعتماد على التوالي، وعقب حصول دبي على التصنيف الرسمي كأول وجهة سياحية معتمدة للتوحد عالمياً.

واستكمل أكثر من 4,800 موظف في سوق دبي الحرة عبر مختلف صالات ومباني المطار والمكاتب الخلفية برنامجا تدريبيا لمساعدة الأفراد المصابين بطيف التوحد، مما يتيح لهم تجربة تسوق ممتعة ومريحة، وذلك في إنجاز شهد تحقيق معدل إكمال بلغ 98.76% في غضون 26 يوماً فقط.

وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، إن هذا الاعتماد من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر يأتي تتويجاً لجهود سوق دبي الحرة الحثيثة لتسهيل الوصول وتعزيز الشمولية عبر جميع عملياتها التشغيلية.

وفي إطار حصولها على هذا الاعتماد، ستعمل سوق دبي الحرة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية الشاملة لخدمة العملاء، والتي تراعي احتياجات المصابين بالتوحد وغيرهم من ذوي الصعوبات غير المرئية، وذلك عبر جميع منافذها التجارية، مع إعلاء قيم التعاطف والاحترام والمرونة تجاه الأفراد ذوي الاضطرابات الحسية أو الاختلافات في النمو.

وقد تبنت السوق الحرة، في إطار هذه المبادرة، رمز "دوّار الشمس" المعتمد عالمياً، والذي يسهّل التعرف على الأفراد من ذوي الصعوبات غير المرئية.

