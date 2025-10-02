"سوق أبوظبي للأوراق المالية" يستقطب اهتمام المستثمرين العالميين في نيويورك

نيويورك في 2 أكتوبر /وام/ عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية، المصنف ضمن أكبر 20 سوقاً ماليا على مستوى العالم، من مكانة أبوظبي مركزا ماليا بارزا خلال جولة ومؤتمر المستثمرين العالميين الذي نظمه في مدينة نيويورك بالتعاون مع مورجان ستانلي.

ضم الوفد الذي قاده سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 من كبريات الشركات المدرجة في السوق، بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي والذين التقوا على مدار يومين مع كبار المستثمرين المؤسساتيين في الولايات المتحدة.

وشهد الحدث مشاركة وفد أبوظبي الاقتصادي، الذي ضم أكثر من 100 مسؤول من القطاعين الحكومي والخاص، برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.

وجاءت مشاركة الوفد في الحملة الترويجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب وفد السوق الذي ترأسه سعادة غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتجسّد رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز علاقات التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على مسيرة النمو المستدام والمتنوع لأبوظبي.

وتؤكد هذه الجهود المشتركة بين الجهات الاقتصادية في أبوظبي التكامل فيما بينها، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزا ماليا رائدا يتمتع بالمرونة ويتصدر مشهد الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.

واستعرضت الفعالية كيفية تمكين المستثمرين العالميين من الاستفادة من فرص النمو المتزايدة في أبوظبي ودولة الإمارات من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وشارك في الفعالية أكثر من 80 من كبار صناع القرار في المؤسسات الاستثمارية الرائدة، التي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي، ما يعكس الاهتمام المتنامي بالشركات المدرجة في السوق.

وبلغ إجمالي قيم تداولات المستثمرين المؤسسيين في السوق "شراء وبيع" 387 مليار درهم "105 مليارات دولار" خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11.8% مقارنة بـ 347 مليار درهم إماراتي (94.4 مليار دولار أمريكي) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الجولة الترويجية، عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية والإدارة العليا للشركات المشاركة أكثر من 100 اجتماع منفرد مع المستثمرين، جرى خلالها استعراض رؤية النمو المستقبلية للسوق واستراتيجيته الناجحة لتعزيز السيولة وزيادة القيمة السوقية.

وبهذا الخصوص ثمن سعادة غنّام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، جهود شركائهم من الجهات الحكومية الرئيسة في أبوظبي، وعلى رأسهم دائرة التنمية الاقتصادية، التي شاركت بشكل فاعل في الحدث إلى جانب الشركات المدرجة.

وقال: " نهدف من خلال هذه المشاركات تعزيز التواصل مع المجتمع الاستثماري العالمي من خلال تطوير وتوسيع نطاق حضور السوق والذي بدوره يدعم الحضور العالمي لأبوظبي كمركز مالي رائد ذي ثقة راسخة لدى المستثمرين الدوليين.

من جانبه قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن هذه الجولة تبرز الدور الاستراتيجي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في دعم مسيرة تحول أبوظبي إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة وجاذب للاستثمارات الدولية، مؤكداً مواصلة السوق جهوده نحو تمكين الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعميق السيولة، وتعزيز مرونته، وربط رؤوس الأموال الدولية بفرص الاستثمار الواعدة في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي يستمر في التوسع، حيث يشكل المستثمرون الدوليون نحو نصف قاعدة مستثمرينا، ما يعكس التزام الدولة باستراتيجية تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد.

ورافق وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 50 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين وكبار المسؤولين في أبرز الشركات المدرجة في أبوظبي، الذين استعرضوا خلال هذه الجولة استراتيجياتهم وإنجازاتهم الناجحة، إلى جانب إبراز قوة القطاعات المتنوعة في الإمارة أمام المستثمرين العالميين.

يضم سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 200 أداة مالية مدرجة تتنوع بين الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات وأدوات الدين.

وارتفعت القيمة السوقية للسوق من 742.6 مليار درهم في نهاية عام 2020 إلى 3 تريليونات درهم في نهاية عام 2024، محققةً معدل نمو سنوي مركب بلغ 41.8%.

وتزامنت الجولة مع مرحلة من نشاط التداول المتزايد في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 17.3 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 23.3% مقارنة بـ 14 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024.

وشكلت تداولات المستثمرين الأجانب أكثر من 41% من قيمة التداول في السوق خلال الأشهر التسعة الأولى، مقابل 36% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة، التي بلغت 311 مليار درهم منذ عام 2020، ثقة المستثمرين الراسخة في الأسس القوية للاقتصاد الإماراتي، مع معدل نمو سنوي مركب يقارب 32%.

