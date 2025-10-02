" مدارس راشد ولطيفة" تفتح باب التسجيل للسنوات 7و 8 و9 حسب النظام البريطاني للعام الدراسي المقبل

دبي في 2 أكتوبر /وام/ فتحت مؤسسة مدارس راشد ولطيفة باب التسجيل للسنوات السابعة والثامنة والتاسعة وفق النظام البريطاني للعام الدراسي المقبل 2026–2027، وذلك للطلبة المتفوقين أكاديمياً ضمن برنامج المنح الدراسية على أن يبدأ تلقي طلبات الالتحاق اعتباراً من السادس من أكتوبر الجاري في مدرسة راشد ولطيفة.

يأتي هذا الإعلان في إطار استكمال خطة التطوير الشاملة للمدرسة التي تُعدّ معلماً بارزاً من معالم الإرث المجتمعي والتعليمي لإمارة دبي ودولة الإمارات.

وأكد معالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدارس راشد ولطيفة، أن عملية التطوير في مدرسة راشد ولطيفة تسير وفق خطة منهجية تستلهم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمستقبل وتتبع توجيهات سموّه الدائمة بجعل التعليم والارتقاء بقدراته ومخرجاته ضمن أهم الأولويات الوطنية، إذ تراعي منهجية التطوير لمدرسة راشد ولطيفة، تطورات المشهد التعليمي في دبي ودولة الإمارات، بما يواكب مكانتهما العالمية، مع تقديم أفضل المناهج العلمية المواكبة لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وتأتي هذه الخطوة أيضا في سياق مساعي مؤسسة مدارس راشد ولطيفة للمساهمة بدور فاعل وملموس في تحقيق مستهدفات "استراتيجية التعليم 2033" التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر الماضي، والهادفة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم بتقديم تعليم نموذجي عالي الجودة محوره "الطالب"، وبما يدعم غايات خطة دبي 2033 وأجندة دبي الاجتماعية 33 نحو منظومة تعليمية قادرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية، وتعزيز رأس مالها البشري، والارتقاء بالتعليم بكافة مراحله.

تُعدُّ “مدرسة راشد ولطيفة” من أعرق المدارس في دولة الإمارات، ويعود تأسيسها إلى مطلع عقد الثمانينيات من القرن الماضي، وتخرّج منها نخبة من كبار الشخصيات والوزراء وكبار المسؤولين.

يمثّل خريجو المدرسة 19% من أعضاء مجلس الوزراء في دولة الإمارات، ما يعكس دورها المحوري في إعداد صُنّاع القرار وقادة المستقبل.

ومنذ تأسيسها، حملت المدرسة على عاتقها مسؤولية إعداد بيئة تربوية متكاملة لتخريج أجيال من القادة والكوادر المؤهلة على أعلى المستويات، لتكون لها بصمة بارزة في مسيرة التطوير الشامل والتنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارات. وعلى مدى العقود الماضية، خرّجت المدرسة أكثر من 2000 طالب وطالبة أسهموا في خدمة الوطن وتعزيز مكانته، وتميّزوا في مجالات متنوعة شملت القطاع الحكومي، وريادة الأعمال، وخدمة المجتمع، والفنون، وغيرها من التخصصات الحيوية، لترسخ المدرسة مكانتها صرحا تربويا رائدا ومنارة للتميز الأكاديمي والقيادة.

ويعد المنهاج البريطاني في دولة الإمارات من المناهج المرموقة عالمياً، إذ يمتد من مرحلة الروضة وحتى السنة الثالثة عشرة، ويتميز بمرونته وشموليته في تنمية المهارات الأكاديمية والشخصية للطلبة.

وفي هذا الإطار، تعتمد مدرسة راشد ولطيفة منهجاً دراسياً يستند إلى المنهاج البريطاني، بعد أن تمت مراجعته وتطويره بعناية ليعكس تراث دولة الإمارات، وقيمها الأصيلة، وتطلعاتها نحو المستقبل، إلى جانب منهجيّ اللغة العربية والتربية الإسلامية المُعتمَدين في دولة الإمارات واللذين يعدان جزءًا أساسيًا من هوية المدرسة ورسالتها التربوية، لضمان بقاء الطلبة مرتبطين بجذورهم قادرين على التفاعل مع عالم سريع التغير.

و منذ تأسيسها، شكّلت مدرسة راشد ولطيفة بيئة تعليمية رائدة تجمع بين تميّز المنهج الأكاديمي وعمق القيم الوطنية، وأسهمت في تخريج أجيال من القادة والمبدعين في دبي ودولة الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لمسيرة المدرسة في ترسيخ دورها الريادي مؤسسة تعليمية عريقة ارتبط اسمها بتاريخ دبي وإرثها التعليمي المتميّز، وسينال طلابها عند تخرّجهم دبلوم القيادة الممنوح حصريًا في مدرسة راشد ولطيفة، إلى جانب مؤهلاتهم الثانوية.

من جانبها، قالت الدكتورة رابعة السميطي، المدير التنفيذي لمؤسسة مدارس راشد ولطيفة إن المدرسة تلتزم بتوفير منهج أكاديمي متطور يجمع بين التميز العلمي وترسيخ الهوية الوطنية، ويُسهم في إعداد طلبة قادرين على مواكبة متطلبات المستقبل.. ويأتي دبلوم القيادة الحصري، الذي يُقدَّم إلى جانب المؤهلات الثانوية، ليعكس نهج المدرسة في صقل شخصية الطالب وتزويده بمهارات التفكير النقدي والابتكار والقيادة، بما ينسجم مع رؤية دبي والإمارات في بناء جيل متمكّن وقادر على المنافسة عالمياً.

وأضافت أن هذا النهج التعليمي الشامل يهدف إلى تحقيق توازن بين التفوق الأكاديمي وبناء الشخصية وتنمية المهارات الحياتية، بما يضمن للطلبة تجربة تعليمية نوعية تُعزز الانضباط والمسؤولية وروح المبادرة، وتُمكّنهم من الإسهام الفاعل في خدمة الوطن والمجتمع، ومواصلة مسيرة التنمية والريادة التي تتميز بها دولة الإمارات.

و سيتم اعتماد آلية انتقاء دقيقة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالسنوات السابعة والثامنة والتاسعة في مدرسة راشد ولطيفة من مواطني إمارة دبي والمقيمين حاملي إقامتها، وذلك ضمن إطار المنح الدراسية وبناءً على معايير صارمة تضمن استقطاب النخبة من أصحاب التميز الأكاديمي.

وانطلاقًا من حرص المدرسة على ترسيخ دورها الريادي، ستولي المدرسة اهتماماً خاصاً بالطلبة الذين يجمعون بين التفوق الأكاديمي والمهارات القيادية، إلى جانب القدرات الرياضية وريادة الأعمال، فضلاً عن الكفاءات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والفنون والإبداع، والخطابة والإلقاء، وإتقان اللغة العربية.

وتؤكد المدرسة أن عملية القبول تستهدف كلًّا من الطلبة المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، في تجسيد حي للتنوع السكاني الذي تتميز به الإمارة.

تجدر الإشارة إلى أن المقاعد المتاحة محدودة، انطلاقًا من حرص المدرسة على توفير تجربة تعليمية شخصية تراعي احتياجات كل طالب، بما يجسد نهجها في إعداد جيل من القادة المستقبليين.

وسيُفتح باب التسجيل في 6 أكتوبر ويُغلق في 7 نوفمبر، على أن تُقدَّم جميع الطلبات حصرياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمدرسة.

ويخضع المتقدمون إلى اختبارات تقييمية لضمان توافقهم مع المعايير الأكاديمية والقيادية التي تميز المدرسة.

و يعد المقر الجديد لمدرسة راشد ولطيفة أكبر مبنى مدرسي في منطقة الخليج العربي، إذ يمتد على مساحة شاسعة تناهز 280 ألف متر مربع، وقد صُمم وفق أرقى المعايير العالمية ليكون من بين الأفضل على مستوى المدارس الدولية في دبي. وراعت عملية تصميمه أحدث معايير الاستدامة العالمية، كما جُهّز بأنظمة ذكية تجعله نموذجاً حياً يقدّم للطلبة دروساً عملية في كيفية تحويل الاستدامة إلى أسلوب حياة.

ويضم المقر الجديد مبنيين منفصلين للبنين والبنات، لكل منهما بيئة تعليمية متكاملة تشمل مبنى مستقلا للدراسات العربية والإسلامية، ومسرحاً متعدد الاستخدامات بمعايير عالمية، وملاعب رياضية أولمبية لكرة القدم وكرة السلة والبادل، إلى جانب مختبرات متقدمة للذكاء الاصطناعي والرياضات الإلكترونية، واستوديو للفنون والمرسم، بما يعكس التزام المدرسة بتوفير مرافق متكاملة تعزز التميز الأكاديمي والإبداعي والقيادي لطلابها.

و يمكن الاطّلاع على المزيد من التفاصيل، عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمدرسة راشد ولطيفة: https://rls.sch.ae/

