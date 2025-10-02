رأس الخيمة : الكشف عن المخطط العمراني الأحدث لـ“شاطئ مرجان”

رأس الخيمة في 2 أكتوبر /وام / أعلنت شركة "مرجان"، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، عن إطلاق وجهتها الجديدة متعددة الاستخدامات “شاطئ مرجان” التي من المتوقع أن تستقطب استثمارات محلية وأجنبية مباشرة في قطاعات أسلوب الحياة والعقارات والضيافة، مساهمة بذلك في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030.

ويشكل "شاطئ مرجان" نقطة تحولية في مسيرة تطور رأس الخيمة بوصفه وجهة رائدة للسياحة والاستثمار المستدام في المنطقة، مرسياً معايير جديدة للعيش على الواجهة البحرية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

تم تصميم الوجهة وفق نهج استراتيجي يدمج بسلاسة بين سهولة الوصول والعيش، ويضمن للزوار والمقيمين على حدٍ سواء مستوى فخماً من أساليب الحياة.

وبمجرد اكتماله، سيضيف المشروع 12,000 غرفة فندقية و22,000 وحدة سكنية، مع توقعات بوصول عدد سكانه إلى 74,000 شخص وكوادره إلى 32,000 موظف علاوةً على ذلك، يستوعب المشروع ما يصل إلى 180,000 زائر سنوياً، مما يعكس دوره المزدوج كمجتمع سكني مزدهر ووجهة سياحية رائدة.

يتكون المشروع الممتد على مساحة 85 مليون قدم مربع إجمالاً من ثمانية أحياء متميزة، بالإضافة إلى وجهة شاطئية بطول 3 كيلومترات، و6,5 مليون قدم مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، مما يضمن للمقيمين والزوار المزيج الأمثل بين الطبيعة الخلابة والمساحات الحضرية الراقية.

تطل المنتجعات الشاطئية ضمن "شاطئ مرجان" على جزيرة المرجان والمياه المتلألئة داخل الخليج العربي وتقدم تجربة ضيافة استثنائية على الواجهة البحرية مع شاطئ عام بالإضافة إلى مرافق المطاعم والترفيه.

وعلى مقربة من الشاطئ، يتربع أكبر منتزه في المشروع ويتضمن باقة من الوحدات السكنية والتجارية الفاخرة المطلة على المساحات الخضراء المفتوحة.

ويمتاز المشروع أيضاً بمركز مدني يقدم العديد من الخدمات الحكومية والعامة، بالإضافة إلى مساحة للابتكار، مما يجعل من "شاطئ مرجان" الوجهة المثلى للأعمال والترفيه وأسلوب الحياة.

علاوةً على ذلك، تتوفر منطقة مرافق لوجستية متطورة، إضافة إلى المنافذ السكنية والتجارية الرائدة.

ويوفر المشروع مجموعة واسعة من المرافق السكنية التي تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الوحدات السكنية الراقية مع المنافذ التجارية والترفيهية على الواجهة البحرية ".

وبهذه المناسبة، قال عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "سعداء بإطلاق واحد من أكثر مشاريعنا الطموحة ونثق بأن ’شاطئ مرجان‘ سيغير مشهد العيش على الواجهة البحرية في المنطقة وشهدت رأس الخيمة مؤخراً إقبالاً متزايداً على المشاريع العقارية عالمية المستوى، التي تشمل عروضاً سكنية وفندقية وترفيهية وتجارية ويعكس النجاح الكبير لمشروعي ’جزيرة المرجان‘ و’راك سنترال‘ اللذين بيعا بالكامل للمطورين والمستثمرين، الجاذبية الاقتصادية للإمارة وإمكاناتها الواعدة ونتطلع مع مشروع ’شاطئ مرجان‘ إلى تعزيز هذا الزخم، واثقين بأن هذه الوجهة الشاطئية الجديدة متعددة الاستخدامات ستفتح آفاقاً جديدة وواسعة أمام المستثمرين والشركات والمقيمين ليكونوا جزءاً من الواجهة البحرية الجديدة لرأس الخيمة، مما يعزز من جودة الحياة في الإمارة ويزيد حيويتها وجاذبيتها".

يعد ’شاطئ مرجان‘ أكبر وجهة شاطئية متكاملة في دولة الإمارات ويتميز بتصميمه المجتمعي الذي يوازن بين فخامة العيش على الواجهة البحرية والابتكار التكنولوجي والاستدامة.

وسيشكل المشروع محركاً اقتصادياً رئيسياً في الإمارة، لما سيوفره من فرص عمل واسعة، إلى جانب كونه وجهة سياحية مميزة.

وإلى جانب مساحاته الخضراء الوارفة وسهولة الوصول إلى الشاطئ العام، يُولي المشروع أيضاً أولويةً للبنية التحتية المستدامة من خلال اعتماده على مصادر الطاقة المتجددة والابتكار لضمان التوازن البيئي ويضم مرافق ثقافية وصحية تعزز جودة الحياة للمقيمين والزوار.

يتمتع ’شاطئ مرجان‘ بموقع استراتيجي يطل على مياه الخليج العربي الخلابة بشكل عام وجزيرة المرجان بشكل خاص، على مقربة من مشاريع تطويرية بارزة مثل منتجع "وين جزيرة المرجان"، وقرية الحمرا، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ويتميز بسهولة الوصول إلى الطرق السريعة في الإمارة عبر عدة محاور رئيسية مع التحسينات المستمرة الحالية في شبكة الطرق لتعزيز ربط هذه المنطقة بجميع أنحاء الدولة.

ويضم هذا المشروع المستدام وحدات سكنية وفنادق ومكاتب ومراكز ترفيهية ومؤسسات تعليمية، ليقدم أسلوب حياة صحيا متكاملا يضع رفاهية السكان في صميم أولوياته.