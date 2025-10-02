الأسرة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة رياضة الجوجيتسو وتحقيق الريادة العالمية

أبوظبي في 2 أكتوبر/وام/ تُجسد الأسرة الإماراتية اليوم ركيزة رئيسية في المشروع الوطني الطموح الذي تقوده دولة الإمارات للنهوض برياضة الجوجيتسو، وتحقيق الريادة العالمية فيها، عبر بيئة مجتمعية متكاملة تتضافر فيها الجهود ما بين الأسرة والمدرسة والنادي والاتحاد.

وأسهم هذا التكامل في تحويل الجوجيتسو من رياضة تنافسية إلى منصة وطنية لتنشئة أجيال تمتلك من القيم والانضباط والروح القيادية ما يؤهلها لتمثيل الدولة في مختلف المحافل الخارجية.

وفي هذا السياق، تواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو – التي تقام نسختها السابعة عشرة في الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر المقبل – ترسيخ مكانتها كأكبر حدث على أجندة اللعبة العالمية، لتؤكد مجدداً أن أبوظبي ليست فقط العاصمة العالمية للجوجيتسو، بل أيضاً حاضنة لمشروع وطني تتكامل فيه جهود الاتحاد والمجتمع لصناعة أبطال المستقبل.

ويمثل الحضور الكبير للعائلات في مدرجات البطولات المحلية والدولية التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو مشهداً حضارياً متكرراً، يعكس حجم الدعم الذي يقدمه أولياء الأمور لأبنائهم في مسيرتهم الرياضية، ويؤكد أن الرياضة أصبحت جزءاً أصيلاً من نسيج الحياة اليومية في الإمارات، وأداة لبناء الشخصية وتعزيز الهوية الوطنية.

وفي هذا الإطار، قالت منيرة حسن، والدة اللاعبين سيف وسعود وميرة البلوشي، الذين يشاركون في فئات الأشبال والناشئين:" حين نرى آلاف الأسر في المدرجات، ندرك أننا أمام مشروع وطني متكامل، يعزز الهوية الرياضية للدولة ويجعل من كل بطولة مناسبة للفخر والانتماء، وساهمت ثقافة الجوجيتسو في تنمية مهارات الالتزام والثقة بالنفس لدى أبنائي، وتحولت إلى أسلوب حياة داخل الأسرة، و الدعم المستمر والتشجيع اليومي هو ما يصنع الأبطال، ويجعل كل فوز يمثل انتصاراً للأسرة والمجتمع قبل أن يكون للاعب وحده".

من جانبه، عبّر عبيد سعيد الكتبي (17 عاماً)، لاعب نادي العين والحاصل على الحزام البنفسجي، عن الامتنان العميق لدور أسرته في مسيرته وقال إن وجود عائلتي في المدرجات هو الدافع الأكبر لي في كل نزال ،و رياضة الجوجيتسو علّمتني أن النجاح لا يتحقق فقط بالتدريب، بل بالدعم الذي تحيطك به الأسرة والمجتمع،و في كل مرة أصعد فيها على البساط، أشعر أنني لا أقاتل وحدي، بل هناك من يشاركني الحلم والطموح والإصرار على التميز.

ويعد هذا التفاعل المجتمعي مع البطولات والبرامج التي ينظمها الاتحاد ثمرة استراتيجية وطنية رائدة نجحت في ترسيخ الجوجيتسو كإحدى أسرع الرياضات نمواً وانتشاراً في الدولة، من خلال استقطاب عشرات الآلاف من الممارسين من مختلف الفئات العمرية، وتنظيم بطولات محلية ودولية تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة ومشاركة نخبة أبطال العالم.

ومع اقتراب انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر المقبل، تتجدد مشاعر الفخر والاعتزاز لدى أبناء الإمارات، حيث تجاوزت الجوجيتسو مفهوم الرياضة لتتحول إلى مشروع وطني شامل، يسهم في بناء أجيال طموحة، ويعزز حضور الدولة على الساحة الدولية، بفضل دعم الأسرة، وجهود الاتحاد، ورؤية القيادة الرشيدة، لتبقى أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية بلا منازع.

