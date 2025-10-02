منتخبنا الأولمبي مع اليابان وقطر وسوريا في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما

كوالالمبور في 2 أكتوبر/وام/ أسفرت قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً - 2026، التي جرت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع منتخب الإمارات الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وقطر وسوريا.

وتقام البطولة في نسختها السابعة بالسعودية خلال الفترة من 7 إلى 25 يناير 2026، بمشاركة 16 منتخباً جرى توزيعها على أربع مجموعات.

ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية، وفيتنام، والأردن، وقيرغيزستان، والمجموعة الثالثة منتخبات أوزبكستان، وكوريا الجنوبية، وإيران، ولبنان، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات العراق، وأستراليا، وتايلاند، والصين.