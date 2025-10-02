لطيفة بنت محمد تبحث مع ملكة الماوريين بنيوزيلندا سبل تعزيز التعاون الثقافي

دبي في 2 أكتوبر/وام/ استقبلت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اليوم نغا واي هونـوا آي تي بو، ملكة الماوريين من نيوزيلندا، وذلك خلال زيارتها إلى دبي.

تناول اللقاء آفاق التعاون ضمن مختلف المجالات الثقافية والإبداعية، في ضوء الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات ونيوزيلندا للعمل الثقافي بمختلف قوالبه وأشكاله.

وأكد الجانبان أهمية تعميق الحوار الثقافي عبر تبادل الخبرات والتجارب في شتى مجالات العمل الإبداعي وتطرقا إلى سبل تعزيز الروابط الثقافية في ضوء القيم المشتركة لاسيما على صعيد الحرص على صون التراث والحفاظ عليه، وتحفيز الإبداع وزيادة إسهام العمل الثقافي في تنمية المجتمع.

وتمحورت المناقشات حول تعزيز الروابط الثقافية وتسليط الضوء على القيم المشتركة بين البلدين للحفاظ على التراث وتحفيز الإبداع وتنمية المجتمع.

وجرى خلال اللقاء التركيز على فرص التعاون بين مجتمع الماوري ودولة الإمارات ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الامارات ونيوزيلندا وأهمية دور الثقافة ركيزة أساسية للشراكات المستدامة إلى جانب بحث مسارات التعاون مع مجتمع الماوري في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة ، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً، بما تمهّده هذه الشراكة من فتح المجال أمام المزيد من الفرص التي تخدم مصالح الجانبين، في حين يبقى التواصل الثقافي أحد الركائز المهمة الداعمة لهذه الشراكة، بما له من أثر في تحقيق من التقارب الفكري والحضاري.

حضر اللقاء معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ومن الجانب النيوزيلندي سعادة الدكتور ريتشارد كاي، سفير نيوزيلندا لدى الدولة، وكبار المسؤولين من الحركة الملكية الماورية النيوزيلندية.



