"بريدج" و"لينكدإن" تعلنان عن توقيع اتفاقية شراكة لتمكين المواهب لوظائف المستقبل

دبي في 2 أكتوبر/وام/ أعلنت “بريدج” الجهة المنظمة لقمة "بريدج 2025" التجمع الأكبر للإعلام والمحتوى والترفيه

على مستوى العالم والذي ينعقد في أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل توقيع اتفاقية شراكة مع منصة "لينكدإن"، الشبكة المهنية الأبرز عالمياً وذلك في إطار التحضير لعقد القمة.

جاء الإعلان عن توقيع الشراكة خلال زيارة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس "بريدج"، إلى مكاتب "لينكد إن" في دبي.

وتأتي هذه الشراكة في سياق التحضيرات لانطلاق الدورة الأولى من القمة المرتقبة في أبوظبي بمشاركة أكثر من 60 ألف شخص، وحضور 400 متحدث عالمي وتنظيم أكثر من 300 فعالية موزعة على سبعة مسارات متخصصة للمحتوى، لتشكّل المنصة الأكثر شمولاً في العالم لقطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، والساعية لبناء منظومة عالمية من العلاقات والروابط بين المهارات والمهن، والمحتوى والمنصات، وبين المواهب والأسواق.

وقال معالي عبدالله آل حامد إن هذه الشراكة بين قمة بريدج و"لينكدإن" تعكس رؤية دولة الإمارات للاستثمار بالكوادر الموهوبة، وتمكينها من أدوات الوصول إلى فرص مهنية نوعية تفتح أمامها آفاقاً عالمية جديدة، فنحن ندرك أن صناعة الإعلام والمحتوى باتت رافعة اقتصادية تقوم على الإبداع والابتكار، ومن هنا تأتي أهمية هذه الشراكة في إعداد أجيال جديدة تمتلك مهارات المستقبل، لتبقى الإمارات المنصة التي تجمع المواهب العالمية، وتبني الجسور بين الطاقات الشابة وفرص الغد.

وأضاف معاليه: "في بريدج، نؤمن بأن قوة التأثير تكمن في بناء الروابط الصحيحة، وشراكتنا مع "لينكدإن" تُدخل أكبر مجتمع مهني في العالم إلى منظومتنا، لتفتح أمام المبدعين والمبتكرين وصنّاع القرار مسارات جديدة للتواصل المباشر مع الصناعات العالمية، فهذه الشراكة تعزز قيمة بريدج عبر الجمع بين دورنا كمنصة للحوار وصناعة التحولات الكبرى، وبين قدرة "لينكدإن" الفريدة على تمكين المهنيين وتسريع الفرص حول العالم.

وبموجب هذه الشراكة، ستضطلع "لينكدإن" بدور محوري في قمة بريدج من خلال تنظيم جلسات معرفية ومشاركة فاعلة من قادتها الفكريين، بما يرسخ دورها منصة محفّزة لتبادل المعرفة ودعم الابتكار.

وتلبّي هذه الشراكة تطلعات صناع المحتوى والإعلام والترفيه إلى منظومة دعم شاملة، تواكب التحولات المتسارعة في الصناعة، وتوفّر بيئة معرفية مفتوحة تعزّز من فهمهم للتوجهات العالمية، وسلوك الجمهور، وآليات بناء الهوية المهنية، كما تمكّنهم من استثمار حضورهم الرقمي بشكل ذكي، وتحويل التفاعل المهني إلى فرص إنتاج وتعاون تأثير حقيقي في السوق العالمي.

وتستجيب الشراكة بين "بريدج" و"لينكدإن" لتحديات صناعة المحتوى، والتي تتمثل في محدودية الوصول إلى بيانات دقيقة لتحسين الاستهداف، وغياب مسارات واضحة لبناء الحضور المهني المستدام، وتزايد الحاجة إلى فهم أدوات التحوّل الرقمي والمنصات الجديدة، فضلاً عن ضعف التكامل بين الإبداع والإنتاج التجاري، وندرة البيئات التي تربط المواهب بالتمويل والتوزيع والنمو طويل الأمد.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال علي مطر،رئيس "لينكدإن" الشرق الأوسط والأسواق الناشئة في أوروبا وأميركا اللاتينية: "فخورون بالمشاركة في الدورة الافتتاحية من قمة "بريدج" كشريك معرفي،وفي "لينكدإن"، تُعد البيانات ميزتنا التنافسية، ونحن نسعى إلى توظيف هذه البيانات بالإضافة إلى رؤى فريقنا لدعم المبتكرين والمبدعين وصناع القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها من أجل مساعدتهم على مواكبة التحولات الجذرية في عالم التكنولوجيا.

يُذكر أن جوهر رؤية "بريدج" يتجسّد في بناء بيئة عالمية حيوية ومترابطة، تجمع بين صناع القرار، والمبدعين، والتقنيين، والمستثمرين، تحت مظلة واحدة، تتيح تبادل المعرفة، وتحفيز الابتكار، وتوليد القيمة من التقاطع بين الإعلام والمحتوى والترفيه من ناحية، والاقتصاد، والتكنولوجيا، والثقافة من ناحية ثانية وهي رؤية تهدف إلى تحويل صناعة المحتوى إلى منظومة تنموية متكاملة ذات أثر عالمي.

يذكر أن التسجيل والمشاركة في "قمة بريدج 2025" متاح الآن عبر الرابط: www.worldmediabridge.com

