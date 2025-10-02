صالح الشرقي يكرم الفائزين بجوائز "صحافة الطاقة العالمية لعام 2025"

الفجيرة في 2 أكتوبر/ وام/ كرم الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة ميناء الفجيرة الفائزين بجوائز صحافة الطاقة العالمية بدورتها الثامنة تقديراً لمساهماتهم المتميزة بالتغطية الإعلامية لقطاع الطاقة وذلك خلال حفل أقيم لهذا الغرض.

وتم إطلاق جوائز صحافة الطاقة العالمية عام 2017 من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار جهد إستراتيجي يهدف إلى تعزيز كفاءة ومعايير التغطية الإعلامية لأسواق الإقليمية، وتحسين الاتصالات المؤسسية داخل القطاع، فيما اشتملت الوثيقة التي تمت صياغتها في ذلك الوقت على أهمية التقارير القائمة على الحقائق.

شملت قائمة الفائزين كلاً من الدكتورة كارولين فرج، نائب رئيس شبكة سي إن إن ورئيس تحرير سي إن إن بالعربية، والتي فازت بجائزة فئة الإعلام في الشرق الأوسط اللغة العربية وريتشارد دين، مقدم برنامج ذا بيزنس بريكفاست بإذاعة دبي آي 103.8 الذي فاز بجائزة فئة الإعلام في الشرق الأوسط اللغة الإنجليزية وبشار حلبي، المراسل الأول لشؤون الطاقة في أرغوس ميديا وفاز بجائزة أفضل صحفي في فئة الإعلام المتخصص في قطاع الطاقة العالمي ولبنى بوظة، رئيس قسم أخبار الأعمال ومقدمة الأخبار في سكاي نيوز عربية، وذلك عن فئة وسائل الإعلام المالية الدولية وفرانك كين، المحرر العام في مجلة أرابيان جلف بيزنس إنسايت والذي فاز بجائزة الإنجاز مدى الحياة المرموقة لعام 2025، وذلك تقديراً لمسيرته المتميزة ومساهماته في إعلام الطاقة العالمي.

ويتمتع كين بخبرة تقارب 30 عاماً من العمل كصحفي أعمال في أبرز وسائل الإعلام الدولية الرائدة، بما في ذلك فاينانشال تايمز، الغارديان، وصنداي تايمز، ما جعله صوتا بارزا في تقارير الأعمال والطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

ويمتد عمل فرانك ليشمل مناصب متعددة، بما فيها كاتب عمود رئيسي في صحيفة ذا ناشيونال في أبوظبي، وصحيفة عرب نيوز في المملكة العربية السعودية وأطلق سلسلة المقابلات المصورة الشهيرة "فرانكلي سبيكينغ".

وإضافة إلى عمله الصحفي، يقدم فرانك كين المشورة للهيئات الحكومية والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ويعد محاوراً دائماً في الفعاليات رفيعة المستوى، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، ومبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وقالت ديالا صباغ، رئيس لجنة الاختيار الدولية لجوائز صحافة الطاقة العالمية ورئيس تحرير جَلف إنتلجنس إن لجنة الاختيار الدولية، المكوّنة من صحفيين مخضرمين في قطاع الطاقة يتمتعون بخبرة مشتركة تقارب 200 عام، قامت بمراجعة ملفات أكثر من 50 مرشحاً استثنائياً وجسَّد هؤلاء الأفراد رؤية دول مجلس التعاون الرامية إلى رفع كفاءة الإعلام من خلال النزاهة والدقة والموضوعية في ظل عصر تتوفر فيه وفرة من الأخبار على مدار الساعة عبر المنصات الرقمية والتقارير غير الموثقة.

تم تنظيم حفل توزيع الجوائز خلال منتدى أسواق الطاقة الثالث عشر في الفجيرة، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وشملت قائمة الحضور عددا من قادة قطاع الطاقة العالميين، بمن فيهم الشيخ خالد أحمد محمد الصباح، العضو المنتدب لقسم التسويق الدولي في مؤسسة البترول الكويتية، ورويا بايغان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي جي إن، وديف إرنسبيرغر، الرئيس المشارك لشركة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس، وغاري كينغ، رئيس شركة آيس فيوتشرز أبوظبي، وسارة أكبر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أويل سيرف الكويت.

يجمع هذا الملتقى السنوي في الفجيرة نحو 300 من كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع السياسات المسؤولين عن تجارة وتخزين وتسويق وشحن النفط والغاز في الشرق الأوسط.

وشهد المنتدى مناقشات أثمرت عن تبادل القادة لرؤاهم القيمة حول أبرز الاتجاهات التي تؤثر على قطاعهم في أسواق شرق قناة السويس.

كما كرمت جوائز صحافة الطاقة العالمية التميز في مجال الاتصالات المؤسسية حيث فازت كولين جويس، نائب رئيس قسم الاتصالات في شركة أدنوك للغاز، بجائزة أفضل مسؤول تنفيذي في مجال الاتصالات المؤسسية في قطاع الطاقة لعام 2025.

