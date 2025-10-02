14 لاعبا يمثلون الإمارات في البطولة العربية للدراجات بالعراق

الشارقة في 2 أكتوبر/ وام/ اختار اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية 14 لاعبا في مختلف الفئات للمشاركة في منافسات البطولة العربية لدراجات الطريق، والمقررة في مدينة السليمانية بالعراق من 3 إلى 13 أكتوبر الجاري.

تقام البطولة بمشاركة نخبة المنتخبات، تتنافس في فئات الرجال، والشباب، والناشئين، والسيدات، والشابات، وأصحاب الهمم.

تضم القائمة لفئة الرجال كلا من أحمد يوسف المنصوري، وعبد الله جاسم العلي، ومحمد المطيوعي، ومحمد محراب الصباغ، وسعيد محمد مراد، وراشد البلوشي.

وضمن فئة الشباب تضم كلا من اللاعبين، علي أحمد نصيرائي، ويوسف عبد الله أميري، وعبد الله إبراهيم الهاشمي، وسيف محمد الغاوي.

وفي فئة الناشئين ضمت القائمة كلا من اللاعبين سلطان سعود الحمادي، ومنصور المنصوري، ومعضد المشغوني، وفلاح أحمد النعيمي.